Светская хроника за четверг

"Барселона" нацелилась на Эдена Азара. "Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе за Жоржиньо. "Манчестер Юнайтед" поборется за Анте Ребича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Плеймейкер "Челси" Эден Азар стал приоритетной целью для "Барселоны", которая переключилась на бельгийца с Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". (Sport)



В "Челси" уверены, что назначение Маурицио Сарри главным тренером поможет клубу сохранить Тибо Куртуа, Эдена Азара и Виллиана. (The Sun)



Чтобы оградить своего полузащитника Нголо Канте от интереса ПСЖ, "Челси" предложит французу новый контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (Daily Express)



Заручившись услугами Криштиану Роналду, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет нападающего Гонсало Игуаина, который может быть интересен "Челси". (Calciomercato)



В списке трансферных целей "Наполи", помимо Давида Луиса из "Челси", также находится защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна. (Daily Mirror)



"Рома" готова рассмотреть предложения по голкиперу Алиссону, которого сватали в "Челси" и "Ливерпуль". (Liverpool Echo)



"Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе с "Челси" за полузащитника "Наполи" Жоржиньо. (Manchester Evening News)



"Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Наполи" и "Бавария" заинтересованы в хорватском нападающем "Айнтрахта" Анте Ребиче, который оценивается в 44 млн. фунтов. (Bild)



"Ювентус" договаривается о приобретении защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана за 17 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Юнайтед" и "Вест Хэм" следят за правым защитником "Спортинга" Кристиано Пиччини. (Turkish Football)



Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон покинул тренировочный сбор римлян и отправился а Лондон на подписание контракта с "Вест Хэмом". (Football.London)



Разрешение на работу в Британии Андерсон уже получил. (talkSPORT)



"Вест Хэм" провел переговоры с бывшим полузащитником "Сити" Яя Туре. (The Sun)



"Интер" может помешать возвращению плеймейкера "Марселя" Димитри Пайе в "Вест Хэм". (France Football)



Юный нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер попал на радар к ПСЖ и "Ювентусу". (The Sun)



Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич близок к возвращению в "Кардифф" на правах аренды. (Football Insider)



У защитника "Барселоны" Йерри Мины нет договоренности с "Эвертоном", и судьба этого трансфера зависит от позиции каталонского клуба. (Mundo Deportivo)



Другое



Полузащитник Джек Уилшир взял в "Вест Хэме" 19-й номер, который он носит в академии "Арсенала", а также в первой команде "канониров" с 2008 по 2012 год. (Football.London)



Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра рассказал, что его кумиром является Марко Верратти из ПСЖ. (Daily Mail)



ФИФА наложила штраф в 50 тыс. фунтов на FA за использование игроками сборной Англии Деле Алли, Эриксом Дайером и Рахимом Стерлингом несогласованных носков на ЧМ-2018. (BBC)



Ведущий Гари Линкер получает на BBC 1.75 млн. фунтов в год. Зарплата Алана Ширера составляет только 0.41 млн. фунтов в год. (Daily Mail)