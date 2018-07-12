Светская хроника за четверг

Светская хроника "Барселона" нацелилась на Эдена Азара. "Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе за Жоржиньо. "Манчестер Юнайтед" поборется за Анте Ребича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Плеймейкер "Челси" Эден Азар стал приоритетной целью для "Барселоны", которая переключилась на бельгийца с Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". (Sport)

В "Челси" уверены, что назначение Маурицио Сарри главным тренером поможет клубу сохранить Тибо Куртуа, Эдена Азара и Виллиана. (The Sun)

Чтобы оградить своего полузащитника Нголо Канте от интереса ПСЖ, "Челси" предложит французу новый контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (Daily Express)

Заручившись услугами Криштиану Роналду, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет нападающего Гонсало Игуаина, который может быть интересен "Челси". (Calciomercato)

В списке трансферных целей "Наполи", помимо Давида Луиса из "Челси", также находится защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна. (Daily Mirror)

"Рома" готова рассмотреть предложения по голкиперу Алиссону, которого сватали в "Челси" и "Ливерпуль". (Liverpool Echo)

"Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе с "Челси" за полузащитника "Наполи" Жоржиньо. (Manchester Evening News)

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Наполи" и "Бавария" заинтересованы в хорватском нападающем "Айнтрахта" Анте Ребиче, который оценивается в 44 млн. фунтов. (Bild)

"Ювентус" договаривается о приобретении защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана за 17 млн. фунтов. (Calciomercato)

"Юнайтед" и "Вест Хэм" следят за правым защитником "Спортинга" Кристиано Пиччини. (Turkish Football)

Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон покинул тренировочный сбор римлян и отправился а Лондон на подписание контракта с "Вест Хэмом". (Football.London)

Разрешение на работу в Британии Андерсон уже получил. (talkSPORT)

"Вест Хэм" провел переговоры с бывшим полузащитником "Сити" Яя Туре. (The Sun)

"Интер" может помешать возвращению плеймейкера "Марселя" Димитри Пайе в "Вест Хэм". (France Football)

Юный нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер попал на радар к ПСЖ и "Ювентусу". (The Sun)

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич близок к возвращению в "Кардифф" на правах аренды. (Football Insider)

У защитника "Барселоны" Йерри Мины нет договоренности с "Эвертоном", и судьба этого трансфера зависит от позиции каталонского клуба. (Mundo Deportivo)

Другое

Полузащитник Джек Уилшир взял в "Вест Хэме" 19-й номер, который он носит в академии "Арсенала", а также в первой команде "канониров" с 2008 по 2012 год. (Football.London)

Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра рассказал, что его кумиром является Марко Верратти из ПСЖ. (Daily Mail)

ФИФА наложила штраф в 50 тыс. фунтов на FA за использование игроками сборной Англии Деле Алли, Эриксом Дайером и Рахимом Стерлингом несогласованных носков на ЧМ-2018. (BBC)

Ведущий Гари Линкер получает на BBC 1.75 млн. фунтов в год. Зарплата Алана Ширера составляет только 0.41 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



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Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 11381

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.07.2018 17:40 # mancityman
    Просто




    1 Манчестер Сити 38 100

    (ответить)

  2. mafia 12.07.2018 17:18 # mafia
    Жоржиньо Канте
    Головин

    Лучшая пзщ в мире будет

    (ответить)

  3. memfis63 12.07.2018 17:07 # memfis63
    мда уж фапля рип , одни хуесосы колабсные только остались
    эх жаль
    говорят ждурард какой то, кто нить подскажет сколько у него медалек апл ?

    (ответить)

  4. mata05 12.07.2018 17:06 # mata05
    прощай дон антонио.

    (ответить)

  5. bushwacka 12.07.2018 16:40 # bushwacka
    Сегодня вечером, кстати, квала в ЛЕ. Команда Чирата играет )))

    (ответить)

  6. memfis63 12.07.2018 16:18 # memfis63
    https://palacesquare.rambler.ru/laplslt/?fhgsgmq=d2lteXgucWY0eGlsQHsiZGF0YSI6eyJBY3Rpb24iOiJQcm94eSIsIlJlZmZlcmVyIjoiaHR0cH&muff=M6Ly9sZW50YS5ydS9uZXdzLzIwMTgvMDcvMTEvbWlsaXRhcnlfZW5nbGFuZC8iLCJQcm90b2Nv&vmgwzv=bCI6Imh0dHBzOiIsIkhvc3QiOiJsZW50YS5ydSJ9LCJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9pY2RuLmxlbn&xdjia=RhLnJ1L2ltYWdlcy8yMDE4LzA3LzExLzIxLzIwMTgwNzExMjE0MjQ5ODA4L3BpY183ZjY2OGJi&yjafgpt=YTY1ZDJmYThlZTE1ODUxN2IzNzRhMDRiZi5qcGcifQ%3D%3D


    ахах сук , такой пафос у англов ор =)
    где ваши яички были в 1/2 чм, дефчонки ???

    (ответить)

  7. cfc000000 12.07.2018 16:13 # cfc000000
    Здорова, спущенки отцов своих

    (ответить)

  8. memfis63 12.07.2018 16:07 # memfis63
    Заведение предложило своим посетителям акцию: «За бокалом пива болеем за Россию! За каждый русский гол рюмка водки вам на стол (бесплатно)».

    Вместо этого пользователи бросились обрушать рейтинг кафе в списке популярных заведений города на сервисе Google Maps. «Рыбы нет» обвинили в «спаивании белорусского народа во имя Россиюшки» и посоветовали убраться вместе с водкой в Россию.


    о тут и змагарчики бугуртом балуются
    ехехеххеех=)

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  9. memfis63 12.07.2018 16:03 # memfis63
    «Мы хотели бы напомнить [изданиям] The Sun и The Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine!" — это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует королева", "Пусть Польша будет Польшей"», — говорится в сообщении.


    Надпись «Слава Україні» на памятнике независимости в Харькове

    Шуховская башня в Николаеве с лозунгом «Слава Украине!», апрель 2014 года
    «Слава Украине! Героям слава!» (укр. «Слава Україні! Героям слава!») — приветствие и лозунг украинских националистов, имеющий патриотическое значение. Первая часть «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики (1917—1920 годы)[1]. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия для членов ОУН и УПА вначале Второй мировой войны

    «Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — сказал Вида.

    Сам Вида все сказал и извинился , а вот салоеды опять доказали всему миру , что они врунишки и глупцы , чего только местный био муссор с авками Виды, который куй клал на эту страну и далее шагнет в топ чемп после ЧМ=)

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  10. martingor 12.07.2018 15:55 # martingor
    Безвиз моча Абрамовича вылазь с толчка или залило мочой ЧМ

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  11. hollywood-hoe 12.07.2018 15:42 # hollywood-hoe
    кто за старым пердуном безтрофейником следил, по какой схемке он играл вообще?

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  12. scouser2005 12.07.2018 15:39 # scouser2005
    Прикольно, что флаг Франции похож на русский, только полоски вертикальные. Флаг Бельгии аналогично похож на немецкий.

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  13. memfis63 12.07.2018 15:16 # memfis63
    так подумал , что англы позвали на чм команду танцоров
    Де Алли, Лингард, ричфорд, черный дельфин рахимка могли бы у бритни спир показать , пару классных движений + мемчики там + свою коллекцию нижнего белья
    поколение заднего привода , лишь бы покривляться мля =)

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  14. lfc-mad-fan13 12.07.2018 15:05 # lfc-mad-fan13
    Такс, какая зараза выпустила Мемфиса из под шконки?

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  15. coon4 12.07.2018 14:55 # coon4
    Джерард : Англия обыграла Хорватию, как я и предсказывал.

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  16. memfis63 12.07.2018 14:51 # memfis63
    хрватска проиграет французам по физухе

    матч можно не смотреть , уверен африканцы сыграют 4-2-3-1 и тут шансов у модрича и ракитича в центре будет практически не будет.

    по заслугам лучший игрок ЧМ - Модрич, по хайпу Мбампе , по глупым обводкам Азар или Неймар ( тупые дельфины ска)

    лучший кипер субашич

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  17. scouser2005 12.07.2018 14:48 # scouser2005
    Салам, православные.
    Только закончился матч Суперкубок Легенд.
    Россия — 6-4 — Германия.

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  18. memfis63 12.07.2018 14:47 # memfis63
    если англы продолжут играть такой же схемой , то им nu3да против вариативных бельгийцев
    мартинес чпокнет саутгейта на опыте

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  19. memfis63 12.07.2018 14:39 # memfis63
    Арсенал топовых поцанов за копейки подписал =)
    Эх Торрейра ну это просто изумруд, какой же прекрасный футболист =)

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  20. largo-winch 12.07.2018 14:37 # largo-winch
    ну раз настал час схемок на фапли, то держите:

    ----------- милнер -----------
    фабиньо-ловрен-ввд-окс
    шакири--кейта--фекир
    салах-финмино-мане

    замена для эстетав:
    Слово, Силач, Нюхач, Бородач, Циркач, Коста-2, Торрес-2

    (ответить)

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