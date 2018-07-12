Светская хроника за четверг
"Барселона" нацелилась на Эдена Азара. "Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе за Жоржиньо. "Манчестер Юнайтед" поборется за Анте Ребича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Плеймейкер "Челси" Эден Азар стал приоритетной целью для "Барселоны", которая переключилась на бельгийца с Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". (Sport)
В "Челси" уверены, что назначение Маурицио Сарри главным тренером поможет клубу сохранить Тибо Куртуа, Эдена Азара и Виллиана. (The Sun)
Чтобы оградить своего полузащитника Нголо Канте от интереса ПСЖ, "Челси" предложит французу новый контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (Daily Express)
Заручившись услугами Криштиану Роналду, "Ювентус" готов выслушать предложения насчет нападающего Гонсало Игуаина, который может быть интересен "Челси". (Calciomercato)
В списке трансферных целей "Наполи", помимо Давида Луиса из "Челси", также находится защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна. (Daily Mirror)
"Рома" готова рассмотреть предложения по голкиперу Алиссону, которого сватали в "Челси" и "Ливерпуль". (Liverpool Echo)
"Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе с "Челси" за полузащитника "Наполи" Жоржиньо. (Manchester Evening News)
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Наполи" и "Бавария" заинтересованы в хорватском нападающем "Айнтрахта" Анте Ребиче, который оценивается в 44 млн. фунтов. (Bild)
"Ювентус" договаривается о приобретении защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана за 17 млн. фунтов. (Calciomercato)
"Юнайтед" и "Вест Хэм" следят за правым защитником "Спортинга" Кристиано Пиччини. (Turkish Football)
Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон покинул тренировочный сбор римлян и отправился а Лондон на подписание контракта с "Вест Хэмом". (Football.London)
Разрешение на работу в Британии Андерсон уже получил. (talkSPORT)
"Вест Хэм" провел переговоры с бывшим полузащитником "Сити" Яя Туре. (The Sun)
"Интер" может помешать возвращению плеймейкера "Марселя" Димитри Пайе в "Вест Хэм". (France Football)
Юный нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер попал на радар к ПСЖ и "Ювентусу". (The Sun)
Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич близок к возвращению в "Кардифф" на правах аренды. (Football Insider)
У защитника "Барселоны" Йерри Мины нет договоренности с "Эвертоном", и судьба этого трансфера зависит от позиции каталонского клуба. (Mundo Deportivo)
Другое
Полузащитник Джек Уилшир взял в "Вест Хэме" 19-й номер, который он носит в академии "Арсенала", а также в первой команде "канониров" с 2008 по 2012 год. (Football.London)
Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра рассказал, что его кумиром является Марко Верратти из ПСЖ. (Daily Mail)
ФИФА наложила штраф в 50 тыс. фунтов на FA за использование игроками сборной Англии Деле Алли, Эриксом Дайером и Рахимом Стерлингом несогласованных носков на ЧМ-2018. (BBC)
Ведущий Гари Линкер получает на BBC 1.75 млн. фунтов в год. Зарплата Алана Ширера составляет только 0.41 млн. фунтов в год. (Daily Mail)
12.07.2018 10:00
Просмотров: 11381
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Последние комментарии:
Просто
1 Манчестер Сити 38 100
(ответить)
Жоржиньо Канте
Головин
Лучшая пзщ в мире будет
(ответить)
мда уж фапля рип , одни хуесосы колабсные только остались
эх жаль
говорят ждурард какой то, кто нить подскажет сколько у него медалек апл ?
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прощай дон антонио.
(ответить)
Сегодня вечером, кстати, квала в ЛЕ. Команда Чирата играет )))
(ответить)
https://palacesquare.rambler.ru/laplslt/?fhgsgmq=d2lteXgucWY0eGlsQHsiZGF0YSI6eyJBY3Rpb24iOiJQcm94eSIsIlJlZmZlcmVyIjoiaHR0cH&muff=M6Ly9sZW50YS5ydS9uZXdzLzIwMTgvMDcvMTEvbWlsaXRhcnlfZW5nbGFuZC8iLCJQcm90b2Nv&vmgwzv=bCI6Imh0dHBzOiIsIkhvc3QiOiJsZW50YS5ydSJ9LCJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9pY2RuLmxlbn&xdjia=RhLnJ1L2ltYWdlcy8yMDE4LzA3LzExLzIxLzIwMTgwNzExMjE0MjQ5ODA4L3BpY183ZjY2OGJi&yjafgpt=YTY1ZDJmYThlZTE1ODUxN2IzNzRhMDRiZi5qcGcifQ%3D%3D
ахах сук , такой пафос у англов ор =)
где ваши яички были в 1/2 чм, дефчонки ???
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Здорова, спущенки отцов своих
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Заведение предложило своим посетителям акцию: «За бокалом пива болеем за Россию! За каждый русский гол рюмка водки вам на стол (бесплатно)».
Вместо этого пользователи бросились обрушать рейтинг кафе в списке популярных заведений города на сервисе Google Maps. «Рыбы нет» обвинили в «спаивании белорусского народа во имя Россиюшки» и посоветовали убраться вместе с водкой в Россию.
о тут и змагарчики бугуртом балуются
ехехеххеех=)
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«Мы хотели бы напомнить [изданиям] The Sun и The Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine!" — это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует королева", "Пусть Польша будет Польшей"», — говорится в сообщении.
Надпись «Слава Україні» на памятнике независимости в Харькове
Шуховская башня в Николаеве с лозунгом «Слава Украине!», апрель 2014 года
«Слава Украине! Героям слава!» (укр. «Слава Україні! Героям слава!») — приветствие и лозунг украинских националистов, имеющий патриотическое значение. Первая часть «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики (1917—1920 годы)[1]. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия для членов ОУН и УПА вначале Второй мировой войны
«Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — сказал Вида.
Сам Вида все сказал и извинился , а вот салоеды опять доказали всему миру , что они врунишки и глупцы , чего только местный био муссор с авками Виды, который куй клал на эту страну и далее шагнет в топ чемп после ЧМ=)
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Безвиз моча Абрамовича вылазь с толчка или залило мочой ЧМ
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кто за старым пердуном безтрофейником следил, по какой схемке он играл вообще?
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Прикольно, что флаг Франции похож на русский, только полоски вертикальные. Флаг Бельгии аналогично похож на немецкий.
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так подумал , что англы позвали на чм команду танцоров
Де Алли, Лингард, ричфорд, черный дельфин рахимка могли бы у бритни спир показать , пару классных движений + мемчики там + свою коллекцию нижнего белья
поколение заднего привода , лишь бы покривляться мля =)
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Такс, какая зараза выпустила Мемфиса из под шконки?
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Джерард : Англия обыграла Хорватию, как я и предсказывал.
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хрватска проиграет французам по физухе
матч можно не смотреть , уверен африканцы сыграют 4-2-3-1 и тут шансов у модрича и ракитича в центре будет практически не будет.
по заслугам лучший игрок ЧМ - Модрич, по хайпу Мбампе , по глупым обводкам Азар или Неймар ( тупые дельфины ска)
лучший кипер субашич
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Салам, православные.
Только закончился матч Суперкубок Легенд.
Россия — 6-4 — Германия.
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если англы продолжут играть такой же схемой , то им nu3да против вариативных бельгийцев
мартинес чпокнет саутгейта на опыте
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Арсенал топовых поцанов за копейки подписал =)
Эх Торрейра ну это просто изумруд, какой же прекрасный футболист =)
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ну раз настал час схемок на фапли, то держите:
----------- милнер -----------
фабиньо-ловрен-ввд-окс
шакири--кейта--фекир
салах-финмино-мане
замена для эстетав:
Слово, Силач, Нюхач, Бородач, Циркач, Коста-2, Торрес-2
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