"Вест Хэм" объявил о переходе Ярмоленко
Вслед за подписанием Джека Уилшира "Вест Хэм" объявил о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко.
Бывший игрок киевского "Динамо" заключил с "молотобойцами" четырехлетний контракт. Вест Хэм отказывается называть сумму, потраченную на приобретение Андрея, но, по слухам, сделка обошлась клубу из Лондона в 18 миллионов фунтов.
"Конечно, я очень рад, что перебрался в "Вест Хэм". Это великий клуб с отличными болельщиками. Мне уже не терпится сыграть в Премьер-Лиге. На мой взгляд, это лучшая лига в мире".
"Я знаю, что "Вест Хэм" выстраивает интересный проект, и я рад, что стану его частью. Команда хочет добиться успеха, поэтому я с нетерпением жду начала сезона", - сообщил украинец официальному сайту "Вест Хэма".
11.07.2018 14:30
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Последние комментарии:
Вот это интересно должно быть. У ВХЮ крепкая банда намечается.
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От Пайе и Алекса Сонга
До Ярмоленко и Вилшора.
Как же сильно пал Вест Хэм за 2 года. Удачи
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Yarmola, Davai davai!!!
Glorie Ucrainei ! ! !
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Норм компашка там набирается
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Слава Украине!
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Ну що тут сказати?...
Слава YKPAiHE
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