"Вест Хэм" объявил о переходе Ярмоленко

Андрей Ярмоленко Вслед за подписанием Джека Уилшира "Вест Хэм" объявил о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко.

Бывший игрок киевского "Динамо" заключил с "молотобойцами" четырехлетний контракт. Вест Хэм отказывается называть сумму, потраченную на приобретение Андрея, но, по слухам, сделка обошлась клубу из Лондона в 18 миллионов фунтов.

"Конечно, я очень рад, что перебрался в "Вест Хэм". Это великий клуб с отличными болельщиками. Мне уже не терпится сыграть в Премьер-Лиге. На мой взгляд, это лучшая лига в мире".

"Я знаю, что "Вест Хэм" выстраивает интересный проект, и я рад, что стану его частью. Команда хочет добиться успеха, поэтому я с нетерпением жду начала сезона", - сообщил украинец официальному сайту "Вест Хэма".




Метки Боруссия, Вест Хэм, трансферы, Ярмоленко

Автор foxmcfc   

Дата 11.07.2018 14:30

Количество просмотров Просмотров: 839

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. udaff 11.07.2018 14:56 # udaff
    Вот это интересно должно быть. У ВХЮ крепкая банда намечается.

    (ответить)

  2. largo-winch 11.07.2018 14:49 # largo-winch
    От Пайе и Алекса Сонга
    До Ярмоленко и Вилшора.
    Как же сильно пал Вест Хэм за 2 года. Удачи

    (ответить)

  3. mancityman 11.07.2018 14:49 # mancityman
    Yarmola, Davai davai!!!
    Glorie Ucrainei ! ! !

    (ответить)

  4. theo-zm 11.07.2018 14:45 # theo-zm
    Норм компашка там набирается

    (ответить)

  5. frisby 11.07.2018 14:33 # frisby
    Слава Украине!

    (ответить)

  6. kagawa 11.07.2018 14:31 # kagawa
    Ну що тут сказати?...
    Слава YKPAiHE

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: