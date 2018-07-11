"Вест Хэм" объявил о переходе Ярмоленко

Вслед за подписанием Джека Уилшира "Вест Хэм" объявил о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко.

Бывший игрок киевского "Динамо" заключил с "молотобойцами" четырехлетний контракт. Вест Хэм отказывается называть сумму, потраченную на приобретение Андрея, но, по слухам, сделка обошлась клубу из Лондона в 18 миллионов фунтов.



"Конечно, я очень рад, что перебрался в "Вест Хэм". Это великий клуб с отличными болельщиками. Мне уже не терпится сыграть в Премьер-Лиге. На мой взгляд, это лучшая лига в мире".



"Я знаю, что "Вест Хэм" выстраивает интересный проект, и я рад, что стану его частью. Команда хочет добиться успеха, поэтому я с нетерпением жду начала сезона", - сообщил украинец официальному сайту "Вест Хэма".