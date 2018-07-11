Жоржиньо вылетел в Лондон

Маурицио Сарри и Жоржиньо Полузащитник "Наполи" Жоржиньо вылетел в Лондон на фоне слухов о том, что он может присоединиться к "Челси", а не "Манчестер Сити".

Не сумев договориться с "Шахтером" о приобретении Фреда в январе, своей новой целью для укрепления опорной зоны "горожане" избрали Жоржиньо.

Чемпионы Премьер-Лиги уже давно имеют договоренность с самим Жоржиньо, но согласовать размер компенсации с "Наполи" им никак не удается.

Как стало известно Daily Mirror, предложение "Сити" составило только 55 миллионов евро (48.7 млн. фунтов), тогда как "Челси", находящийся на пороге назначения экс-тренера "Наполи" Маурицио Сарри, выразил готовность заплатить за игрока сборной Италии 65 млн. евро (57.5 млн. фунтов).

Также сообщается, что "синие" предложили 26-летнему полузащитнику более выгодный контракт, нежели "Сити". Таким образом, если "горожане" не поспешат улучшить свои условия, по прибытии в Англию Жоржиньо завершит переход в "Челси".



Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 11.07.2018 14:45 # chr1s8rown
    этот ман щити ведёт себя будто они гранд клуб . мол игроки сами должны жопы рвать перейти к ним .

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  2. mancunia-planet 11.07.2018 14:03 # mancunia-planet
    синим он нужнее конечно , чем голубым

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  3. ben-arfa 11.07.2018 14:01 # ben-arfa
    Теперь в опорке будет играть Дебруйный, а его роль отдадут Бернарду Сильве, наверно

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