Полузащитник "Наполи" Жоржиньо вылетел в Лондон на фоне слухов о том, что он может присоединиться к "Челси", а не "Манчестер Сити".

Не сумев договориться с "Шахтером" о приобретении Фреда в январе, своей новой целью для укрепления опорной зоны "горожане" избрали Жоржиньо.



Чемпионы Премьер-Лиги уже давно имеют договоренность с самим Жоржиньо, но согласовать размер компенсации с "Наполи" им никак не удается.



Как стало известно Daily Mirror, предложение "Сити" составило только 55 миллионов евро (48.7 млн. фунтов), тогда как "Челси", находящийся на пороге назначения экс-тренера "Наполи" Маурицио Сарри, выразил готовность заплатить за игрока сборной Италии 65 млн. евро (57.5 млн. фунтов).



Также сообщается, что "синие" предложили 26-летнему полузащитнику более выгодный контракт, нежели "Сити". Таким образом, если "горожане" не поспешат улучшить свои условия, по прибытии в Англию Жоржиньо завершит переход в "Челси".