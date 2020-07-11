"Арсенал" приобрел Маттео Гендузи

"Арсенал" объявил о покупке 19-летнего полузащитника Маттео Гендузи из "Лорьяна", выступающего во втором французском дивизионе. Сделка оценивается в 7 миллионов фунтов.

Гендузи является воспитанником академии ПСЖ, откуда он ушел в "Лорьян" в 2014 году. Профессиональный дебют Маттео на клубном уровне состоялся в октябре 2016.



Всего игрок юношеской сборной Франции успел сыграть только 30 матчей за "Лорьян", но этого хватило, чтобы произвести впечатление на некоторые из крупнейших клубов Европы. "Канониры" оказались расторопнее всех и сегодня представил Гендузи в качестве своего новичка.



"Мы рады, что Маттео переходит к нам. Он талантливый молодой игрок, и многие клубы были в нем заинтересованы. У него большой потенциал, и он получил хороший опыт в первой команде "Лорьяна" в прошлом сезоне. Он хочет учиться и совершенствоваться. Он станет важной частью нашей первой команды", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.