"Арсенал" приобрел Маттео Гендузи
"Арсенал" объявил о покупке 19-летнего полузащитника Маттео Гендузи из "Лорьяна", выступающего во втором французском дивизионе. Сделка оценивается в 7 миллионов фунтов.
Гендузи является воспитанником академии ПСЖ, откуда он ушел в "Лорьян" в 2014 году. Профессиональный дебют Маттео на клубном уровне состоялся в октябре 2016.
Всего игрок юношеской сборной Франции успел сыграть только 30 матчей за "Лорьян", но этого хватило, чтобы произвести впечатление на некоторые из крупнейших клубов Европы. "Канониры" оказались расторопнее всех и сегодня представил Гендузи в качестве своего новичка.
"Мы рады, что Маттео переходит к нам. Он талантливый молодой игрок, и многие клубы были в нем заинтересованы. У него большой потенциал, и он получил хороший опыт в первой команде "Лорьяна" в прошлом сезоне. Он хочет учиться и совершенствоваться. Он станет важной частью нашей первой команды", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
11.07.2018 13:15
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Остановитесь, всех топарей раскупили, оставьте хоть по одному топарю немощам типо челсея да ливера что-ли
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Какая же им будет 3.14зда. Эмери к боксниг дэй уже не будет у руля.
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Хахаха ну что за трансферы, один краше другого.
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В свои 19 Мбаппе играет в финале ЧМ, а этот тип в команде второго дивизиона сидит в запасе, судя по количеству матчей. Мда...
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Остановите эту трансферную машину. Оставьте и для других команд игроков.
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новый тренер и полкоманды новичков, на что рассчитывает эмери и руководство? неужели примеры остальных их ничему не научили?
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Что за Феллайни
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шимэйл для уная
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За 2 дня трансферов как за 2 года при Венгере
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