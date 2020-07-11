"Арсенал" приобрел Маттео Гендузи

Маттео Гендузи "Арсенал" объявил о покупке 19-летнего полузащитника Маттео Гендузи из "Лорьяна", выступающего во втором французском дивизионе. Сделка оценивается в 7 миллионов фунтов.

Гендузи является воспитанником академии ПСЖ, откуда он ушел в "Лорьян" в 2014 году. Профессиональный дебют Маттео на клубном уровне состоялся в октябре 2016.

Всего игрок юношеской сборной Франции успел сыграть только 30 матчей за "Лорьян", но этого хватило, чтобы произвести впечатление на некоторые из крупнейших клубов Европы. "Канониры" оказались расторопнее всех и сегодня представил Гендузи в качестве своего новичка.

"Мы рады, что Маттео переходит к нам. Он талантливый молодой игрок, и многие клубы были в нем заинтересованы. У него большой потенциал, и он получил хороший опыт в первой команде "Лорьяна" в прошлом сезоне. Он хочет учиться и совершенствоваться. Он станет важной частью нашей первой команды", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.



Метки Арсенал, Гендузи, Лорьян, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2018 13:15

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Последние комментарии:




  1. reams 11.07.2018 14:46 # reams
    Остановитесь, всех топарей раскупили, оставьте хоть по одному топарю немощам типо челсея да ливера что-ли

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  2. vyrentz 11.07.2018 13:42 # vyrentz
    Какая же им будет 3.14зда. Эмери к боксниг дэй уже не будет у руля.

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  3. ccchelsea 11.07.2018 13:42 # ccchelsea
    Хахаха ну что за трансферы, один краше другого.

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  4. brown-ale 11.07.2018 13:36 # brown-ale
    В свои 19 Мбаппе играет в финале ЧМ, а этот тип в команде второго дивизиона сидит в запасе, судя по количеству матчей. Мда...

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  5. largo-winch 11.07.2018 13:24 # largo-winch
    Остановите эту трансферную машину. Оставьте и для других команд игроков.

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  6. liverfun 11.07.2018 13:24 # liverfun
    новый тренер и полкоманды новичков, на что рассчитывает эмери и руководство? неужели примеры остальных их ничему не научили?

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  7. xiaomi 11.07.2018 13:23 # xiaomi
    Что за Феллайни

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  8. hammersmith 11.07.2018 13:23 # hammersmith
    шимэйл для уная

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  9. v1talitys 11.07.2018 13:16 # v1talitys
    За 2 дня трансферов как за 2 года при Венгере

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