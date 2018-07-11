Саутгейт: "Стерлинг — наш ключевой игрок"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил Рахима Стерлинга и отметил ту важную роль, которую вингер "Манчестер Сити" играет в национальной команде.

На Чемпионате Мира в России 23-летний Стерлинг до сих пор не забил ни одного гола, хотя упустил уже целую кучу отличных моментов. Расточительность вингера стала поводом для критики со стороны болельщиков, но Саутгейт это мнение не разделяет. Гарету ближе точка зрения коллеги из сборной Хорватии Златко Далича, который назвал Рахима одним из самых опасных игроков англичан.



"Я не удивлен, что Хорватия увидела в Рахиме нашего ключевого игрока. Если вы посмотрите на наши атакующие шаблоны и то, как наша передняя четверка комбинирует и играет, то его роль в этом определяющая. Думаю, партнеры по команды его высоко ценят".



"Я повидал много бывших игроков и получил много сообщений от бывших игроков, которые тоже так считают. Так что мы действительно довольны его вкладом в игру, а также его трудолюбием, потому что без мяча он великолепен".



"Думаю, Рахим выполняет фундаментальную роль в том, как мы играем, учитывая его движение, его выбор позиции, его прессинг, его работоспособность на команду, его умение зарабатывать штрафные и угловые, его скорость, чтобы создавать пространство".



"Против Швеции он постоянно создавал угрозу. Конечно, он не забил, хотя ему хотелось бы, но для меня и для игроков он является ключевой фигурой в том, как мы играем", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.