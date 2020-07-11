Гвардиола не сможет воссоединится с Алькантарой в "Сити"

Тиаго Алькантара Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не сможет воссоединиться на "Этихад" с полузащитником "Баварии" Тиаго Алькантарой.

Именно Гвардиола в свое время пригласил Алькантару в Мюнхен, где по-настоящему раскрыться Тиаго удалось только после отъезда испанского тренера в "Сити".

Этим летом соотечественники могли воссоединиться на "Этихад". Пеп на полном серьезе рассматривал вариант с приобретением воспитанника "Барселоны" как альтернативу Жоржиньо, переговоры по которому с "Наполи" проходят очень сложно. Однако этому трансферу не бывать.

"У нас самые серьезные планы на Тиаго, в следующем сезоне ему предстоит непростая конкуренция. На место в составе у нас претендуют сразу девять полузащитников", - цитирует спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича Goal.




Метки Алькантара, Бавария, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 11.07.2018 12:00

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