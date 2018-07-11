Анонс матча Хорватия — Англия
Сборная Хорватии станет последним препятствием для англичан на пути к их первому финалу Чемпионата Мира с 1966 года.
Команда Гарета Саутгейта довольно легко преодолела четвертьфинальную стадию турнира в России, отпраздновав победу над Швецией со счетом 0:2 в минувшую субботу в Самаре.
Та уверенная манера, в которой были обыграны скандинавы, резко повысила ожидания в отношении сборной Англии — после 52 лет разочарований родоначальники футбола чувствуют, что могут вернуть себе заветный трофей.
Если матч в Самаре посетили только 3,400 английских болельщиков, то в среду на "Лужниках" родоначальники футбола будут представлены более чем 10 тыс. фанатов, что тоже говорит о подскочивших ожиданиях.
Хорватии выход в полуфинал дался не так легко. Подопечные Златко Даличи сыграли 120 минут против хозяев турнира россиян и вырвали победу только в серии послематчевых пенальти.
"Мы дважды сыграли по 120 минут в течение шести дней, потратив громадное количество физических и душевных сил. Нам потребовалось много энергии для этого, и у нас очень мало времени, чтобы подготовиться к следующему матчу".
"Я рад, что мы продемонстрировали силу в этих матчах и адаптировали свой стиль. Мы сыграли максимально хорошо и все-таки добились успеха. Надеюсь, против Англии мы, наконец, сыграем свой матч и в своем стиле", — цитирует Далича Sky Sports.
Это будет восьмая встреча сборных Хорватии и Англии. На счету "трех львов" четыре победы, одна ничья и два поражения. Шесть из семи предыдущих встреч тоже были сыграны в среду.
"Прежде Хорватия и Англия лишь однажды встречались на большом турнире. Это случилось на групповом этапе Евро-2004, когда родоначальники футбола выиграли 4:2.
Англия в третий раз участвует в полуфинале Чемпионата Мира. В 1966 команда "трех львов" одолела Португалию (2:1), но в 1990 уступила по пенальти Германии.
Сразу восемь игроков сборной Хорватии записали себя в авторы голов на ЧМ-2018 — только у Бельгии больше (9).
На этом Чемпионате Мира англичане забили рекордные для себя 11 голов — столько же было на победном для них ЧМ-1966.
Хорватия достигла 1/2 финала Чемпионата Мира всего лишь во второй раз после своего дебюта в 1998 году. За этот период из числа европейских сборных только Германия (4), Франция (3) и Голландия (3) участвовали в полуфиналах чаще.
Хорватия дошла до полуфинала, отпраздновав в плей-офф две победы в серии послематчевых пенальти. Прежде подобное удавалось только Аргентине в 1990 (против Югославии и Италии).
В двух первых матчах ЧМ-2018 англичане нанесли 15 ударов в створ, но в трех последующих — только шесть.
Хорватия проиграла только один из шести матчей в плей-офф Чемпионатов Мира — Франции в 1/2 финала ЧМ-1998.
Харри Кейн забивал за сборную Англии в каждый из дней недели, кроме среды. Отличиться во все семь прежде удавалось только Уэйну Руни и Фрэнку Лэмпарду.
У сборной Англии нет проблем с травмами. Джордан Хендерсон и Джейми Варди залечили свои небольшие болячки.
Чемпионат Мира в России. 1/2 финала
Сборная Хорватии — сборная Англии
Москва. Стадион "Лужники". 21:00 Онлайн-трансляция
11.07.2018 11:10
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Последние комментарии:
its coming home против карателей ваты
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таже хуета будет унылая, что и вчера. даже хуже
кейна кстати можно поздравить с бутсой
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Вперед хорваты!
Слава Украине!
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Если в финале будут хорваты - это будет катастрофа!
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слово "родоначальники" нужно запретить.
Адмиралы родительного отделения, или почетный капитан акушерских дел.
В первую очередь, это будет битва двух титанов: Уолкера и Ловрена. Вопрос не в том, кто из них привезет моменты, а сколько из них будут результативными. Правда, у одних еще монстр Вида есть, такой парень может и вклиниться в соревнование третьим.
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Привет, унаи.
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С победой расию
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Ukraine offers job and compensation to Croatia's Vukojevic
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Нормально так бельгийцев бомбит. Опускаются до хейта обыгравшено их соперника, пздц. Лохи они и ничего им не светит, этому поколению, как и раньше не светило. Странно, что до полуфинала дошли. Быть звездой и стоить кучу денег - ещё не залог успеха, Неймар с Месси не дадут соврать. (2)
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хули бельгийцы так бомбанули?
Их Французы честно переиграли.
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Финал Англия - Франция был бы очень крутым. В любом случае кубок мира подымет кто-то из капитанов Тоттенхэма. Так что удачи англичанам.
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Вперед братья Хорваты ! ! !
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