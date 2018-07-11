Анонс матча Хорватия — Англия

Сборная Хорватии станет последним препятствием для англичан на пути к их первому финалу Чемпионата Мира с 1966 года.

Команда Гарета Саутгейта довольно легко преодолела четвертьфинальную стадию турнира в России, отпраздновав победу над Швецией со счетом 0:2 в минувшую субботу в Самаре.



Та уверенная манера, в которой были обыграны скандинавы, резко повысила ожидания в отношении сборной Англии — после 52 лет разочарований родоначальники футбола чувствуют, что могут вернуть себе заветный трофей.



Если матч в Самаре посетили только 3,400 английских болельщиков, то в среду на "Лужниках" родоначальники футбола будут представлены более чем 10 тыс. фанатов, что тоже говорит о подскочивших ожиданиях.



Хорватии выход в полуфинал дался не так легко. Подопечные Златко Даличи сыграли 120 минут против хозяев турнира россиян и вырвали победу только в серии послематчевых пенальти.



"Мы дважды сыграли по 120 минут в течение шести дней, потратив громадное количество физических и душевных сил. Нам потребовалось много энергии для этого, и у нас очень мало времени, чтобы подготовиться к следующему матчу".



"Я рад, что мы продемонстрировали силу в этих матчах и адаптировали свой стиль. Мы сыграли максимально хорошо и все-таки добились успеха. Надеюсь, против Англии мы, наконец, сыграем свой матч и в своем стиле", — цитирует Далича Sky Sports.



Это будет восьмая встреча сборных Хорватии и Англии. На счету "трех львов" четыре победы, одна ничья и два поражения. Шесть из семи предыдущих встреч тоже были сыграны в среду.



"Прежде Хорватия и Англия лишь однажды встречались на большом турнире. Это случилось на групповом этапе Евро-2004, когда родоначальники футбола выиграли 4:2.



Англия в третий раз участвует в полуфинале Чемпионата Мира. В 1966 команда "трех львов" одолела Португалию (2:1), но в 1990 уступила по пенальти Германии.



Сразу восемь игроков сборной Хорватии записали себя в авторы голов на ЧМ-2018 — только у Бельгии больше (9).



На этом Чемпионате Мира англичане забили рекордные для себя 11 голов — столько же было на победном для них ЧМ-1966.



Хорватия достигла 1/2 финала Чемпионата Мира всего лишь во второй раз после своего дебюта в 1998 году. За этот период из числа европейских сборных только Германия (4), Франция (3) и Голландия (3) участвовали в полуфиналах чаще.



Хорватия дошла до полуфинала, отпраздновав в плей-офф две победы в серии послематчевых пенальти. Прежде подобное удавалось только Аргентине в 1990 (против Югославии и Италии).



В двух первых матчах ЧМ-2018 англичане нанесли 15 ударов в створ, но в трех последующих — только шесть.



Хорватия проиграла только один из шести матчей в плей-офф Чемпионатов Мира — Франции в 1/2 финала ЧМ-1998.



Харри Кейн забивал за сборную Англии в каждый из дней недели, кроме среды. Отличиться во все семь прежде удавалось только Уэйну Руни и Фрэнку Лэмпарду.



У сборной Англии нет проблем с травмами. Джордан Хендерсон и Джейми Варди залечили свои небольшие болячки.



Чемпионат Мира в России. 1/2 финала

Сборная Хорватии — сборная Англии

Москва. Стадион "Лужники". 21:00 Онлайн-трансляция