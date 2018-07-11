Ширер знает, почему Погба играет лучше за сборную Франции

Поль Погба Эксперт BBC Алан Ширер считает, что в сборной Франции Поль Погба играет со свободой, на которую не может рассчитывать в "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером Погба помог своей национальной команде пробиться в финал Чемпионата Мира в России. Ширер увидел в игре Поля заметную разницу по сравнению с выступлениями за клуб.

"Думаю, в сборной Франции он играет со свободой. Если он совершит ошибку, никто его не накажет. В "Манчестер Юнайтед" все по-другому: там он играет скованно, его словно что-то сдерживает", - сообщил Ширер.

Своего коллегу дополнил бывший защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд.

"Я не думаю, что Жозе Моуриньо использует все его сильные стороны. Возможно, ему просто некомфортно в среде, которую Моуриньо создал в "Манчестер Юнайтед", - добавил Рио.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба, сборная Франции, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 11.07.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.07.2018 12:38 # manutd-20champ
    где же лучше? бегает как цапля и всё.

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  2. mancunia-planet 11.07.2018 11:43 # mancunia-planet
    Чмыур, аут!

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  3. ben-arfa 11.07.2018 11:38 # ben-arfa
    Чмоур аут

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