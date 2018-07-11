Ширер знает, почему Погба играет лучше за сборную Франции

Эксперт BBC Алан Ширер считает, что в сборной Франции Поль Погба играет со свободой, на которую не может рассчитывать в "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером Погба помог своей национальной команде пробиться в финал Чемпионата Мира в России. Ширер увидел в игре Поля заметную разницу по сравнению с выступлениями за клуб.



"Думаю, в сборной Франции он играет со свободой. Если он совершит ошибку, никто его не накажет. В "Манчестер Юнайтед" все по-другому: там он играет скованно, его словно что-то сдерживает", - сообщил Ширер.



Своего коллегу дополнил бывший защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд.



"Я не думаю, что Жозе Моуриньо использует все его сильные стороны. Возможно, ему просто некомфортно в среде, которую Моуриньо создал в "Манчестер Юнайтед", - добавил Рио.