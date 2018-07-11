Ширер знает, почему Погба играет лучше за сборную Франции
Эксперт BBC Алан Ширер считает, что в сборной Франции Поль Погба играет со свободой, на которую не может рассчитывать в "Манчестер Юнайтед".
Накануне вечером Погба помог своей национальной команде пробиться в финал Чемпионата Мира в России. Ширер увидел в игре Поля заметную разницу по сравнению с выступлениями за клуб.
"Думаю, в сборной Франции он играет со свободой. Если он совершит ошибку, никто его не накажет. В "Манчестер Юнайтед" все по-другому: там он играет скованно, его словно что-то сдерживает", - сообщил Ширер.
Своего коллегу дополнил бывший защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд.
"Я не думаю, что Жозе Моуриньо использует все его сильные стороны. Возможно, ему просто некомфортно в среде, которую Моуриньо создал в "Манчестер Юнайтед", - добавил Рио.
11.07.2018 11:00
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где же лучше? бегает как цапля и всё.
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Чмыур, аут!
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Чмоур аут
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