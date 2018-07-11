Давид Луис во второй раз покинет "Челси"

Будущий рулевой "Челси" Маурицио Сарри укажет на выход защитнику Давиду Луису.

Прошлый сезон сложился для Луиса крайне скверно. Во-первых, бразилец разругался с главным тренером "синих" Антонио Конте; во-вторых, так и не смог набрать прежнюю форму из-за обострившихся проблем с коленом.



Несмотря на то, что формально Конте до сих пор остается у руля "Челси", все свои трансферы лондонский клуб согласует уже с Сарри. Если верить Daily Mirror, первым делом Маурицио надеется приобрести Даниэле Ругани из "Ювентуса".



Переход игрока сборной Италии окончательно лишит Давида перспектив на "Стэмфорд Бридж". Не исключено, что Луис отправится в бывший клуб Сарри "Наполи", чей новый наставник Карло Анчелотти заинтересован в услугах 31-летнего защитника.



Таким образом, Луис уже во второй раз покинет "Челси". Впервые это произошло в 2014 году, когда Давид согласился на переезд в ПСЖ. Там бразилец отыграл два сезона, после чего вернулся в Англию.