Давид Оспина ищет себе новый клуб

Агент голкипера "Арсенала" Давида Оспины подтвердил, что его клиент обдумывает варианты, чтобы сменить клуб в это трансферное окно.

Ранее этим летом "канониры" потратили 22 миллиона фунтов на покупку Бернда Лено, который, как ожидается, в новом сезоне поведет борьбу с ветераном Петром Чехом за роль первого номера команды Унаи Эмери.



В сложившейся ситуации Оспине не остается иного выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс". 29-летний колумбиец, оцениваемый в 6 миллионов фунтов, уже имеет на руках предложение от аргентинский "Боки Хуниорс", но предпочитает остаться в Европе.



"Давид превосходно выступил на Чемпионате Мира, и ему важно сохранить эту форму".



"Мы уже изучили вариант с "Бокой", но прямо сейчас клубу вроде "Боки" сложно заплатить так много за голкипера. Он бы хотел перейти в "Боку", но не в этот раз. Мы сосредоточены на том, чтобы остаться в Европе, потому что Давид относительно молод".



"У Давида остается еще два года по своему контракту с "Арсеналом", и он обязан вернуться в "Арсенал", где есть новый тренер и новый голкипер. Возможно, это будет означать конец для него".



"Если у нас не будет предложений в Европе, то "Бока — отличный выбор, они входят в десятку крупнейших клубов мира", — сообщил агент голкипера Лукас Харамильо El Crack Deportivo.