Капелло считает Англию фаворитом ЧМ-2018

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что команда "трех львов" выиграет Чемпионат Мира в России.

Под руководством Капелло англичане провалились на Чемпионате Мира 2010 года в ЮАР, вылетев в 1/8 финала. При Гарете Саутгейте команда уже дошла до полуфинала в России, и Капелло не видит, что может помешать родоначальникам футбола завоевать трофей.



"У англичан быстрые игроки и отличный тренер. Саутгейт понимал, что быстро поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому стал играть с тремя. Также он, наконец, нашёл вратаря, способного спасать команду в нужный момент. У Пикфорда отличная реакция и позиционная игра".



"Финал? Я думаю, это будет матч между Францией и Англией. И в таком случае, на мой взгляд, англичане будут фаворитами", - сообщил Капелло La Gazzetta dello Sport.