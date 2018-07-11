"Ливерпуль" вступил в переговоры о покупке Шакири

"Ливерпуль" вступил в переговоры со "Стоуком" относительно приобретения вингера Джердана Шакири.

Шакири стал привлекательной целью для больших клубов Премьер-Лиги после того, как вылет "гончаров" в Чемпионшип сделал активным пункт в контракте вингера об отступных в размере более 13 миллионов фунтов.



После нескольких недель спекуляций "Ливерпуль" все-таки обратился к своим коллегам из "Стоука" с намерением выкупить 26-летнего игрока сборной Швейцарии, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.



На прошлой неделе Шакири завершил выступление на Чемпионате Мира в России, одновременно пообещав, что не будет тянуть с решением относительно своего будущего. Все это говорит о том, что совсем скоро "красные" могут обзавестись очередным новичком, в дополнение к Наби Кейта и Фабиньо.



Добавим, что в августе 2015 Шакири обошелся "Стоуку" в 12 млн. фунтов. Джердан отправился в Англию в надежде реабилитировать свою карьеру после неудачных периодов в "Баварии" и "Интере".