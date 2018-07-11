"Ливерпуль" вступил в переговоры о покупке Шакири
"Ливерпуль" вступил в переговоры со "Стоуком" относительно приобретения вингера Джердана Шакири.
Шакири стал привлекательной целью для больших клубов Премьер-Лиги после того, как вылет "гончаров" в Чемпионшип сделал активным пункт в контракте вингера об отступных в размере более 13 миллионов фунтов.
После нескольких недель спекуляций "Ливерпуль" все-таки обратился к своим коллегам из "Стоука" с намерением выкупить 26-летнего игрока сборной Швейцарии, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.
На прошлой неделе Шакири завершил выступление на Чемпионате Мира в России, одновременно пообещав, что не будет тянуть с решением относительно своего будущего. Все это говорит о том, что совсем скоро "красные" могут обзавестись очередным новичком, в дополнение к Наби Кейта и Фабиньо.
Добавим, что в августе 2015 Шакири обошелся "Стоуку" в 12 млн. фунтов. Джердан отправился в Англию в надежде реабилитировать свою карьеру после неудачных периодов в "Баварии" и "Интере".
11.07.2018 07:00
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главное чтоб вешать на кого было, выйти со скамейки, отпахать по бровке и подать, он умеет, само то против автобусов АПЛовских. на ногах стоит крепко + удар у него страшный канеш. - только характер говнистый.
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За эти копейки отличное приобретение.
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а вот и фекир подъехал
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