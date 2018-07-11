Клопп встал на защиту Кариуса после очередного ляпа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был вынужден встать на защиту своего голкипера Лориса Кариуса, вновь давшего повод для критики в свой адрес.

Напомним, Кариус является мишенью для критики с финала Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая, когда он совершил две результативные ошибки и обрек "красных" на поражение.



Подготовку к новому сезону 25-летний немец тоже начал неубедительно. Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал победу 3:2 в товарищеском матче над "Транмиром", который первый из двух своих голов забил как раз после ляпа Лориса, выпустившего мяч из рук.



После игры Клопп признал, что его подопечный был не на высоте в эпизоде с пропущенным голом, однако Юрген не готов критиковать Лориса.



"Очевидно, что он находится в центре внимания,мы не должна скрывать это".



"Да, он мог сделать сейв, хотя удар был непростым. Я видел подобные ситуации минимум 500 раз в своей жизни — бам, удар мяча о грудь, отскок вниз. Такое никому не нравится".



"Никому не нравится пропускать таким образом, но если говорить о втором голе, то я считаю, там была ошибка Милли (Джеймса Милнера), совместно с Педро (Чиривеллой). Два великолепных футболиста совершили по ошибке, так чья же была серьезнее? Думаю, вторая, но мы говорим только об одной".



"Лорис пропустил этот гол, но мы не можем постоянно начинать эту историю после каждой ошибки. Ошибки случаются. Мне они не нравятся, вам они не нравятся, ему они не нравятся, но ошибки все равно случаются, поэтому давайте двигаться дальше и постараемся извлечь урок из всех этих ситуаций", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



