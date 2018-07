Светская хроника за среду

"Челси" опасается, что "Реал" позовет Эдена Азара после продажи Криштиану Роналду. "Ливерпуль" хочет купить Гжегожа Крыховяка на место Эмре Джана. Жан-Мишель Сери перейдет в "Фулхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

После ухода Криштиану Роналду "Реал" не отпустит вингера Гарета Бэйла. (AS)



"Челси" опасается, что "Реал" поманит плеймейкера Эдена Азара на место проданного в "Ювентус" Криштиану Роналду. (The Sun)



В шорт-листе "Реала" на замену Роналду находятся Азар, Неймар и Килиан Мбаппе. (Sports Illustrated)



"Челси" согласовал покупку защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани за 35 млн. фунтов. (Premium Sport)



Защитник "Челси" Давид Луис попал в список трансферных целей "Наполи". (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с "Лацио" насчет покупки полузащитника Сергея Милинкович-Савича. (Il Messaggero)



"Ювентус" назвал "Юнайтед" цену за левого защитника Алекса Сандро, а также готов принять в качестве разменной монеты Маттео Дармиана. (Tuttosport)



Своей игрой на Чемпионате Мира шведский защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф заинтересовал целый ряд клубов, включая "Бенфику", за которую он уже выступал. (The Sun)



Букмекеры отправляют защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера в "Юнайтед". (Daily Express)



Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи попал на радар к "Ювентусу". (Corriere dello Sport)



"Арсенал" рассматривает Стивена Нзонзи, Эвера Банегу и Андре Гомеша на случай ухода полузащитника Аарона Рэмси, чей контракт истекает уже через 12 месяцев. (Football.London)



"Тоттенхэм" готов перехватить полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи у "Арсенала". (Marca)



Полузащитник Джорджиньо Вейналдум задумался об уходе из "Ливерпуля" после появления на "Энфилде" Наби Кейта и Фабиньо. В услугах голландца заинтересован "Фенербахче". (A Spor)



"Ливерпуль" видит в полузащитнике ПСЖ Гжегоже Крыховяке замену для ушедшего в "Ювентус" Эмре Джана. (The Sun)



"Фулхэм" согласовал приобретение полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери за 25 млн. фунтов. (Gianluca di Marzio)



Несмотря на договоренность "Фулхэма" и "Ниццы", сам Сери предпочитает перейти в "Челси" или дортмундскую "Боруссию". (Get French Football)



"Вест Хэм" улучшит свое предложение по защитнику "Ньюкасла" Джамаалу Ласселлсу. (Daily Mirror)



Голкипер "Эвертона" Маартен Стекеленбург может уйти в "Лилль". (France Football)



После затратной покупки Криштиану Роналду "Ювентус" будет вынужден продать ряд игроков, включая полузащитника Стефана Стураро, который интересен "Ньюкаслу" и "Вулверхэмптону". (Birmingham Mail)



"Лион" следит за бельгийским вингером "Вест Бромвича" Насером Шадли. (France Football)



Вингер "Сандерленда" Вахби Хазри решил продолжить карьеру в "Сент-Этьене". (Le Progres)



Другое



Зарплата 33-летнего Криштиану Роналду в "Ювентусе" составит 73 тыс. фунтов в день. (Daily Mirror)



Экс-защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе может вернуться в мерсисайдский клуб, чтобы получить тренерскую работу. (Liverpool Echo)



Музей Лондона хочет заполучить в свою коллекцию знаменитую темно-синюю жилетку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. (Sky Sports)



Marks&Spencer распродал весь запас своих жилеток, которые обрели популярность благодаря Саутгейту. (The Telegraph)



Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу в полуфинале ЧМ-2018 над Бельгией детям, застрявшим в затопленной пещере в Таиланде. (Sky Sports)



Поняв, что опасения насчет проблем расизма в России были напрасны, семья защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза прилетела на матч сборной Англии против Хорватии в полуфинале Чемпионата Мира. (The Times)



Защитник Харри Магуайр пообещал отправить футболку с автографами своих партнеров по сборной Англии болельщику, который сделал себе на груди татуировку с лицом Харри. (Daily Mail)



Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Киран Триппьер пообещал перекрасить волосы в белый в случае победы на ЧМ-2018. (Football.London)



Федерация футбола Украины предложила работу Огнену Вукоевичу и выразила готовность оплатить штраф в 11 тыс. фунтов, которым хорват был наказан за фразу "Слава Украине". (World Soccer Talk)