"Челси" потерял Ван Гинкела на восемь месяцев

Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел перенес операцию на колене и теперь пропустит около восьми месяцев.

В 2013 году "синие" приобрели Ван Гинкела у "Витесса" за 8 миллионов фунтов. Марко провел на "Стэмфорд Бридж" только один сезон, после чего неизменно скитается по арендам.



Большую часть трех предыдущих сезонов 25-летний голландец провел на родине в ПСВ, где успел дважды выиграть Эредивизию. Однако с новым шагом в своей карьере Ван Гинкелу придется повременить.



Как сообщает BBC, в планы Марко вмешалась тяжелая травма. Ван Гинкел перенес операцию по восстановлению крестообразной связки колена и теперь сможет вернуться на футбольное поле только в марте следующего года.



Добавим, помимо ПСВ, Ван Гинкел также успел побывать в аренде в "Стоуке" и "Милане". За первую команду "Челси" Марко сыграл только четыре матча.