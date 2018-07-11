"Челси" потерял Ван Гинкела на восемь месяцев
Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел перенес операцию на колене и теперь пропустит около восьми месяцев.
В 2013 году "синие" приобрели Ван Гинкела у "Витесса" за 8 миллионов фунтов. Марко провел на "Стэмфорд Бридж" только один сезон, после чего неизменно скитается по арендам.
Большую часть трех предыдущих сезонов 25-летний голландец провел на родине в ПСВ, где успел дважды выиграть Эредивизию. Однако с новым шагом в своей карьере Ван Гинкелу придется повременить.
Как сообщает BBC, в планы Марко вмешалась тяжелая травма. Ван Гинкел перенес операцию по восстановлению крестообразной связки колена и теперь сможет вернуться на футбольное поле только в марте следующего года.
Добавим, помимо ПСВ, Ван Гинкел также успел побывать в аренде в "Стоуке" и "Милане". За первую команду "Челси" Марко сыграл только четыре матча.
11.07.2018 00:05
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Бля, не успели продать днину. Ну что за долбаёбы.
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