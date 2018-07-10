"Сити" обновил свой трансферный рекорд покупкой Махреза
"Манчестер Сити" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Лестеру" 60 миллионов фунтов за вингера Рияда Махреза.
Напомним, "горожане" пытались переманить игрока сборной Алжира еще в январе. Тогда Рияд подал прошение о трансфере, устроил забастовку и даже на время уехал из Англии, но это не поколебало позицию "лис", установивших чересчур высокую цену за свою звезду.
После окончания сезона клуб с "Кинг Пауэр" оказался сговорчивее, однако "Сити" все равно был вынужден потратить несколько недель на согласование условий трансфера. И вот сегодня сделка, наконец, была заключена.
Пройдя медицинское обследование в одном из госпиталей Манчестера во вторник утром, позже днем 27-летний Махрез заключил с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2023 года и получил футболку с 26-м номером. Таким образом, Рияд стал первым новичком "горожан" в это трансферное окно.
"Я так рад переходу в "Сити" — команду, которая играет в отличный футбол при Пепе Гвардиоле".
"Для меня было удовольствием наблюдать за ними со стороны. Пеп делает ставку на атакующий футбол, что идеально для меня, а игра "Сити" в прошлом сезоне была выдающейся. Они переопределяют английский футбол, и я хочу быть частью этого".
"Думаю, мы сможем добиваться успеха в предстоящие годы, и я верю, что смогу развить свою игру под началом Пепа", — сообщил Махрез.
Добавим, что Рияд выступал за "Лестер" с 2014 года. За это время Махрез принял участие в 180 матчах и забил 48 голов. В 2016 алжирец вместе с "лисами" сенсационным образом завоевал титул Премьер-Лиги, а спустя еще год сыграл в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
10.07.2018 23:15
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Последние комментарии:
Сити - чемпики. Хохлы - спермоглоты. Ничего на фапле не меняется ^-^
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подошёл какой-то алкаш и говорит:"я тебя где-то видел!" кто это был? точно не шестидырый
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Просто Марез, Жоржиньо, и Месси и чемпик можно не начинать.
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Вотзескора на банку.
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https://pbs.twimg.com/media/DhwVaSaW4AAgT-a.jpg
dope
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Трансфер ради трансфера.
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Какое все таки тупое бревно де брейне
(ответить)
И правда не понятно, где он будет играть. За 60 лямов на банку не покупают. Похоже, Пеп собирается сливать Агуэро.
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Обновить трансферный рекорд Марезом?
Жесть
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Лол и куда его ставить? Трансфер ради трансфера.
(ответить)
КОРОЛИ ! ! !
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