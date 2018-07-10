"Сити" обновил свой трансферный рекорд покупкой Махреза

Рияд Махрез "Манчестер Сити" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Лестеру" 60 миллионов фунтов за вингера Рияда Махреза.

Напомним, "горожане" пытались переманить игрока сборной Алжира еще в январе. Тогда Рияд подал прошение о трансфере, устроил забастовку и даже на время уехал из Англии, но это не поколебало позицию "лис", установивших чересчур высокую цену за свою звезду.

После окончания сезона клуб с "Кинг Пауэр" оказался сговорчивее, однако "Сити" все равно был вынужден потратить несколько недель на согласование условий трансфера. И вот сегодня сделка, наконец, была заключена.

Пройдя медицинское обследование в одном из госпиталей Манчестера во вторник утром, позже днем 27-летний Махрез заключил с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2023 года и получил футболку с 26-м номером. Таким образом, Рияд стал первым новичком "горожан" в это трансферное окно.

"Я так рад переходу в "Сити" — команду, которая играет в отличный футбол при Пепе Гвардиоле".

"Для меня было удовольствием наблюдать за ними со стороны. Пеп делает ставку на атакующий футбол, что идеально для меня, а игра "Сити" в прошлом сезоне была выдающейся. Они переопределяют английский футбол, и я хочу быть частью этого".

"Думаю, мы сможем добиваться успеха в предстоящие годы, и я верю, что смогу развить свою игру под началом Пепа", — сообщил Махрез.

Добавим, что Рияд выступал за "Лестер" с 2014 года. За это время Махрез принял участие в 180 матчах и забил 48 голов. В 2016 алжирец вместе с "лисами" сенсационным образом завоевал титул Премьер-Лиги, а спустя еще год сыграл в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2018 23:15

Количество просмотров Просмотров: 1584

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. daikirai 11.07.2018 00:16 # daikirai
    Сити - чемпики. Хохлы - спермоглоты. Ничего на фапле не меняется ^-^

    (ответить)

  2. narcot 10.07.2018 23:55 # narcot
    подошёл какой-то алкаш и говорит:"я тебя где-то видел!" кто это был? точно не шестидырый

    (ответить)

  3. jesus33 10.07.2018 23:43 # jesus33
    Просто Марез, Жоржиньо, и Месси и чемпик можно не начинать.

    (ответить)

  4. ensiferum 10.07.2018 23:34 # ensiferum
    Вотзескора на банку.

    (ответить)

  5. ooaaaa 10.07.2018 23:24 # ooaaaa
    https://pbs.twimg.com/media/DhwVaSaW4AAgT-a.jpg

    dope

    (ответить)

  6. ccchelsea 10.07.2018 23:24 # ccchelsea
    Трансфер ради трансфера.

    (ответить)

  7. osnovnoy2005 10.07.2018 23:24 # osnovnoy2005
    Какое все таки тупое бревно де брейне

    (ответить)

  8. brown-ale 10.07.2018 23:21 # brown-ale
    И правда не понятно, где он будет играть. За 60 лямов на банку не покупают. Похоже, Пеп собирается сливать Агуэро.

    (ответить)

  9. farot 10.07.2018 23:20 # farot
    Обновить трансферный рекорд Марезом?
    Жесть

    (ответить)

  10. superglor 10.07.2018 23:18 # superglor
    Лол и куда его ставить? Трансфер ради трансфера.

    (ответить)

  11. mancityman 10.07.2018 23:17 # mancityman
    КОРОЛИ ! ! !

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: