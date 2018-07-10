"Эвертон" близок к покупке Йерри Мины
"Эвертон" близок к приобретению центрального защитника "Барселоны" Йерри Мины за 21 миллион фунтов.
Мина, отлично себя проявивший за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России, перебрался в "Барселону" лишь полгода назад из "Палмейраса", однако планы чемпионов Ла Лиги приобрести Клемана Лангле усугубляют ситуацию Йерри, который и без того был сильно ограничен в игровой практике на "Ноу Камп".
Как стало известно Goal, накануне спортивный директор "ирисок" Марсель Брандс провел встречу с представителями "Барселоны" относительно трансфера Мины.
Сообщается, что два клуба значительно продвинулись в переговорах, а вдобавок "Эвертон" уже заручился согласием 23-летнего колумбийца присоединиться к команде Марку Силвы.
10.07.2018 22:00
Просмотров: 275
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: