"Эвертон" близок к покупке Йерри Мины

"Эвертон" близок к приобретению центрального защитника "Барселоны" Йерри Мины за 21 миллион фунтов.

Мина, отлично себя проявивший за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России, перебрался в "Барселону" лишь полгода назад из "Палмейраса", однако планы чемпионов Ла Лиги приобрести Клемана Лангле усугубляют ситуацию Йерри, который и без того был сильно ограничен в игровой практике на "Ноу Камп".



Как стало известно Goal, накануне спортивный директор "ирисок" Марсель Брандс провел встречу с представителями "Барселоны" относительно трансфера Мины.



Сообщается, что два клуба значительно продвинулись в переговорах, а вдобавок "Эвертон" уже заручился согласием 23-летнего колумбийца присоединиться к команде Марку Силвы.