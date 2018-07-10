"Саутгемптон" купил Ангуса Ганна у "Сити"

"Саутгемптон" завершил приобретение голкипера "Манчестер Сити" и молодежной сборной Англии Ангуса Ганна ориентировочной стоимостью в 13.5 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее во вторник стало известно, что "святые" договорились с "горожанами" о размере компенсации за 22-летнего Ганна. С остальными формальностями у "Саутгемптона" тоже не возникло проблем.



Таким образом, сегодня Ангус заключил со "святыми" контракт на пять лет и стал уже третьим новичком на "Сент Мэри" в это трансферное окно после Стюарта Армстронга и Мохамеда Эльюнусси.



Отметим, что Ангус является воспитанником "Норвича" и приходится сыном легендарному голкиперу "канареек" Брайану Ганну. К слову, именно на "Кэрроу Роад" молодой англичанин провел минувший сезон на правах аренды из "Сити", оставив самое приятное впечатление.



"Ангус — игрок, который очевидным образом обладает потенциалом громадного размера, но его игра за "Норвич" и молодежную сборную Англии также показывает, что он готов демонстрировать свои способности уже сейчас".



"Мы верим, что он обладает всеми качествами, чтобы в будущем стать голкипером сборной Англии. Именно такого рода таланты мы хотим привлекать в "Саутгемптон", — сообщил Хьюз.