"Саутгемптон" купил Ангуса Ганна у "Сити"
"Саутгемптон" завершил приобретение голкипера "Манчестер Сити" и молодежной сборной Англии Ангуса Ганна ориентировочной стоимостью в 13.5 миллионов фунтов, включая бонусы.
Ранее во вторник стало известно, что "святые" договорились с "горожанами" о размере компенсации за 22-летнего Ганна. С остальными формальностями у "Саутгемптона" тоже не возникло проблем.
Таким образом, сегодня Ангус заключил со "святыми" контракт на пять лет и стал уже третьим новичком на "Сент Мэри" в это трансферное окно после Стюарта Армстронга и Мохамеда Эльюнусси.
Отметим, что Ангус является воспитанником "Норвича" и приходится сыном легендарному голкиперу "канареек" Брайану Ганну. К слову, именно на "Кэрроу Роад" молодой англичанин провел минувший сезон на правах аренды из "Сити", оставив самое приятное впечатление.
"Ангус — игрок, который очевидным образом обладает потенциалом громадного размера, но его игра за "Норвич" и молодежную сборную Англии также показывает, что он готов демонстрировать свои способности уже сейчас".
"Мы верим, что он обладает всеми качествами, чтобы в будущем стать голкипером сборной Англии. Именно такого рода таланты мы хотим привлекать в "Саутгемптон", — сообщил Хьюз.
10.07.2018 21:00
Просмотров: 239
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чёт дохуя за вратаря нонейма
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий