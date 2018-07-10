Венгер сравнил Уилшира с Месси и Мбаппе

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил полузащитника Джека Уилшира, ушедшего свободным агентом в "Вест Хэм", с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

Отказавшись от нового контракта с "канонирами", накануне 26-летний Уилшир официально присоединился к "молотобойцам". Венгер считает, что его бывший клуб напрасно отпустил своего воспитанника, который, как убежден Арсен, окончательно оставил позади проблемы со здоровьем.



"Джек Уилшир — плеймейкер. Он слегка походит на Месси. Он также напоминает мне Мбаппе, потому что я наигрывал Джека с 17 лет — он был исключительным талантом".



"К сожалению, его прогресс был очень рано остановлен серьезными травмами лодыжки, но я верю, что теперь он окончательно это преодолел. Он исключительный игрок — он может пасовать, он может ассистировать, у него великолепное футбольное мышление".



"Вдобавок он замечательный парень, потому что ты должен быть очень силен духом, когда проходишь через то, что прошел он в медицинском плане. Поверьте мне, он справится с давлением", — сообщил Венгер beIN Sports.