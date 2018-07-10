Харри Уилсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

21-летний нападающий "Ливерпуля" Харри Уилсон заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

Уилсон является продуктом академии "красных", куда он был принят в возрасте девяти лет. Пока что на счету Харри лишь один матч за первую команду "Ливерпуля", но его очень высоко ценят на "Энфилде".



Свое предыдущее соглашение игрок сборной Уэльса заключил лишь в январе, однако Уилсон настолько уверенно провел вторую половину минувшего сезона в аренде за "Халл", что "Ливерпуль" счел нужным вновь продлить сотрудничество с Харри.



Ожидается, что сезон 2018/19 Уилсон вновь проведет в аренде. Спрос на молодого нападающего чрезвычайно высок. По информации Liverpool Echo, свои запросы насчет Харри уже сделали "Селтик", "Халл", "Астон Вилла", "Лидс", "Дерби", "Стоук", "Мидлсбро", "Норвич", "Престон", КПР, "Рединг", "Суонси" и "Вест Бромвич".