Харри Уилсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Харри Уилсон 21-летний нападающий "Ливерпуля" Харри Уилсон заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт.

Уилсон является продуктом академии "красных", куда он был принят в возрасте девяти лет. Пока что на счету Харри лишь один матч за первую команду "Ливерпуля", но его очень высоко ценят на "Энфилде".

Свое предыдущее соглашение игрок сборной Уэльса заключил лишь в январе, однако Уилсон настолько уверенно провел вторую половину минувшего сезона в аренде за "Халл", что "Ливерпуль" счел нужным вновь продлить сотрудничество с Харри.

Ожидается, что сезон 2018/19 Уилсон вновь проведет в аренде. Спрос на молодого нападающего чрезвычайно высок. По информации Liverpool Echo, свои запросы насчет Харри уже сделали "Селтик", "Халл", "Астон Вилла", "Лидс", "Дерби", "Стоук", "Мидлсбро", "Норвич", "Престон", КПР, "Рединг", "Суонси" и "Вест Бромвич".



Метки контракты, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2018 19:30

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  1. sausage 10.07.2018 20:30 # sausage
    21 год. Пора бы в первую команду запускать, если правда хорош. Вон Вудбёрн на 2 года моложе, а уже за основу играл не раз и заметен был. А то может постигнуть участь всех воспитанников академии - аренды, аренды и уход в какое-нибудь говно.

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  2. liverbro 10.07.2018 19:44 # liverbro
    Молодец,наш парень.стабилен в каждом сезоне

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  3. dallaslp 10.07.2018 19:43 # dallaslp
    плюхи ложит в с 38 метров

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  4. gerrard08 10.07.2018 19:39 # gerrard08
    в клуб апл в аренду его, он хорош

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