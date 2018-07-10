Пауло Дибала не интересен "Ливерпулю"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не входит в список трансферных целей "Ливерпуля" на это лето.

На текущей неделе в итальянской прессе появилась информация, что "красные" готовы предложить за Дибалу 80 миллионов фунтов, которые "Ювентус" тут же потратит на покупку Криштиану Роналду из "Реала".



Однако Liverpool Echo уверяет, что "Ливерпуль" не будет пытаться купить 24-летнего аргентинца, несмотря на свои планы укрепить атакующую линию к старту сезона — в списке главного тренера Юргена Клоппа значатся совсем другие игроки.



В данный момент "красные" рассматривают несколько альтернатив капитану "Лиона" Набилю Фекиру, чье приобретение стоимостью 53 миллиона фунтов сорвалось перед самым стартом Чемпионата Мира.



Тот факт, что "Ливерпуль" пока не сосредоточился на какой-то одной цели, может быть намеком на то, что мерсисайдский клуб вернется за Фекиром после окончания ЧМ-2018.