Манджукич уверен, что хорваты "удивят" Пикфорда

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич уверен, что его команда найдет способ поразить ворота голкипера англичан Джордана Пикфорда в полуфинальном матче Чемпионата Мира.

Получив огромный заряд уверенности после победы над Колумбией в серии пенальти в рамках 1/8 финала, против Швеции в четвертьфинале 24-летний Пикфорд впервые на турнире сохранил свои ворота на замке.



Своей игрой в этих двух матчах Джордан продемонстрировал, что набрал прекрасную форму, однако бомбардира "Ювентуса" это не страшит.



"По сыгранным матчам мы убедились, что он действительно хорош. Однако на протяжении всего турнира мы показываем, что все наши игроки представляют опасность".



"У него огромный потенциал, и я уверен, его ждет блестящее будущее. Но также я уверен, что один из нас найдет способ удивить его", — цитирует Манджукича Daily Star.