"Арсенал" подтвердил покупку Лукаса Торрейры
"Арсенал" официально подтвердил приобретение опорного полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры. Игрок сборной Уругвая обошелся "канонирам" в 26.5 миллионов фунтов.
22-летний Торрейра с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в России, где уругвайцы добрались до 1/4 финала. Казалось, большие клубы непременно обратят внимание на Лукаса, однако "Арсенал" поступил очень мудро и согласовал трансфер еще до отъезда игрока на турнир.
Из России Торрейра прямиком отправился в Лондон, где уладил последние формальности, связанные со своим трансфером. Лукас прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт, став уже четвертым новичком "канониров" при Унаи Эмери после Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.
За "Сампдорию" уругваец выступал с 2015 года, приняв участие в 74 матчах и забив четыре гола. В "Арсенале" Торрейра получил 11-й номер и будет призван заменить Джека Уилшира, ушедшего свободным агентом в "Вест Хэм".
"В лице Лукаса Торрейры мы подписали молодого игрока, который обладает очень ярким футбольным талантом. Это полузащитник огромного мастерства, и я с удовольствием наблюдал за его игрой в "Сампдории" на протяжении пары последних сезонов. Кроме того, все мы видели, что он был очень хорош в сборной Уругвая на Чемпионате Мира".
"Он молодой игрок, который уже обладает хорошим опытом, но хочет продолжать расти. Мы приветствуем Лукаса в "Арсенале" и с нетерпением ожидаем, когда он присоединится к нам для подготовки к сезону", — сообщил Эмери.
10.07.2018 17:25
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Последние комментарии:
Что за ноунейм?
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Азар, Неймар или Мбаппе?
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Арсенал вообще собирается хоть одного готового высококлассного игрока подписывать? Пиздец, команда отстала на 14 очков от четвёртого места, в общекомандном классе между Арсеналом и остальными представителями топ 6 вообще пропасть, а они всяких днарей и ноунеймов берут. Короче походу ВХЮ заменит педегов в первой шестёрке.
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Вот и началось время ретардов.
Теперь каждый дуроеб посчитает своим долгом написать как от шокирован переходом 33 летнего пенсионера в Ювентус, который обсуждался уже как месяц.
its retards time baby
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а кого купили пинсы? вас расформировать собираются?
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историческая хyйня произошла несколько минут назад
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https://www.eurosport.ru/football/liga/2018-2019/story_sto6841579.shtml
Ну нехренаж се, кто бы мог подумать что это реально будет
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бля, если б Венгер не слил Коклена, опорка вместе с Гранитом была бы зацементирована на несколько лет вперед, а сча приходится опять латать дыры, благо, что в это ТО одних топарей и берем
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может не заиграть. молодой, да и Англия все-таки. удачи.
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Хороший игрок
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Арсeн Венгер прокоментировал покупку Лукаса Торрейры:
"Я считаю, что Арсенал покупает слишком много игроков. Да, Торрейра хорошо показал себя на ЧМ, но у Арсенaла уже есть Эльнени и зачем им Торрейра я не знаю."
Совсем не уважают старика и не считаются с его мнением. Ай-ай-ай
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хороший паренёк, если заиграет здесь.
только защиту, без заманухи с ЛЧ и скудном бюджете, за один год качественно не перекроят, лидеров тож не видать особых, без этого борьба за 4ку и 5-6 по итогу.
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Владельцем команды является известный российский бизнесмен Роман Абрамович. Болельщики «Челси» в связи с этим фактом нередко исполняют песню «Калинка-малинка» во время футбольных матчей.
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Арсенал должен был купить седан Ауди или Мерседес, а купили Нексию, зато седан.
Удачи в ЛЕ, братишки.
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Лукас Джака?
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ну шо пацаны england?
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Хз на самом деле что из себя представляет.
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Эмери не церемониться и сразу лупит сходу
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опорник в Арсенале, до чего дожили.
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Английский фанат Тео Огден, который собирался покинуть Россию после 1/4 финала чемпионата мира по футболу, получил от российского болельщика в подарок билет на матч сборной его страны с Хорватией. Об этом молодой человек рассказал в своем блоге.
типичный русский . хочет понравится анличанину .
даже по первому каналу говорят о том что россия нравится англичанам и ликуют
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