"Арсенал" подтвердил покупку Лукаса Торрейры

Лукас Торрейра "Арсенал" официально подтвердил приобретение опорного полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры. Игрок сборной Уругвая обошелся "канонирам" в 26.5 миллионов фунтов.

22-летний Торрейра с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в России, где уругвайцы добрались до 1/4 финала. Казалось, большие клубы непременно обратят внимание на Лукаса, однако "Арсенал" поступил очень мудро и согласовал трансфер еще до отъезда игрока на турнир.

Из России Торрейра прямиком отправился в Лондон, где уладил последние формальности, связанные со своим трансфером. Лукас прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт, став уже четвертым новичком "канониров" при Унаи Эмери после Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.

За "Сампдорию" уругваец выступал с 2015 года, приняв участие в 74 матчах и забив четыре гола. В "Арсенале" Торрейра получил 11-й номер и будет призван заменить Джека Уилшира, ушедшего свободным агентом в "Вест Хэм".

"В лице Лукаса Торрейры мы подписали молодого игрока, который обладает очень ярким футбольным талантом. Это полузащитник огромного мастерства, и я с удовольствием наблюдал за его игрой в "Сампдории" на протяжении пары последних сезонов. Кроме того, все мы видели, что он был очень хорош в сборной Уругвая на Чемпионате Мира".

"Он молодой игрок, который уже обладает хорошим опытом, но хочет продолжать расти. Мы приветствуем Лукаса в "Арсенале" и с нетерпением ожидаем, когда он присоединится к нам для подготовки к сезону", — сообщил Эмери.



Метки Арсенал, Сампдория, Торрейра, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 10.07.2018 19:17 # fc-oil
    Что за ноунейм?

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  2. alexomck 10.07.2018 19:01 # alexomck
    Азар, Неймар или Мбаппе?

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  3. ccchelsea 10.07.2018 18:59 # ccchelsea
    Арсенал вообще собирается хоть одного готового высококлассного игрока подписывать? Пиздец, команда отстала на 14 очков от четвёртого места, в общекомандном классе между Арсеналом и остальными представителями топ 6 вообще пропасть, а они всяких днарей и ноунеймов берут. Короче походу ВХЮ заменит педегов в первой шестёрке.

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  4. rentv 10.07.2018 18:59 # rentv
    Вот и началось время ретардов.

    Теперь каждый дуроеб посчитает своим долгом написать как от шокирован переходом 33 летнего пенсионера в Ювентус, который обсуждался уже как месяц.

    its retards time baby

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  5. muchampion 10.07.2018 18:58 # muchampion
    а кого купили пинсы? вас расформировать собираются?

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  6. melwood-lfc 10.07.2018 18:52 # melwood-lfc
    историческая хyйня произошла несколько минут назад

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  7. red-devil-4ever 10.07.2018 18:43 # red-devil-4ever
    https://www.eurosport.ru/football/liga/2018-2019/story_sto6841579.shtml

    Ну нехренаж се, кто бы мог подумать что это реально будет

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  8. reams 10.07.2018 18:31 # reams
    бля, если б Венгер не слил Коклена, опорка вместе с Гранитом была бы зацементирована на несколько лет вперед, а сча приходится опять латать дыры, благо, что в это ТО одних топарей и берем

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  9. manutd-20champ 10.07.2018 18:25 # manutd-20champ
    может не заиграть. молодой, да и Англия все-таки. удачи.

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  10. smokekush 10.07.2018 18:22 # smokekush
    Хороший игрок

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  11. largo-winch 10.07.2018 18:16 # largo-winch
    Арсeн Венгер прокоментировал покупку Лукаса Торрейры:

    "Я считаю, что Арсенал покупает слишком много игроков. Да, Торрейра хорошо показал себя на ЧМ, но у Арсенaла уже есть Эльнени и зачем им Торрейра я не знаю."

    Совсем не уважают старика и не считаются с его мнением. Ай-ай-ай

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  12. alexomck 10.07.2018 18:15 # alexomck
    хороший паренёк, если заиграет здесь.

    только защиту, без заманухи с ЛЧ и скудном бюджете, за один год качественно не перекроят, лидеров тож не видать особых, без этого борьба за 4ку и 5-6 по итогу.

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  13. satellite 10.07.2018 18:14 # satellite
    Владельцем команды является известный российский бизнесмен Роман Абрамович. Болельщики «Челси» в связи с этим фактом нередко исполняют песню «Калинка-малинка» во время футбольных матчей.

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  14. largo-winch 10.07.2018 18:11 # largo-winch
    Арсенал должен был купить седан Ауди или Мерседес, а купили Нексию, зато седан.
    Удачи в ЛЕ, братишки.

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  15. vyrentz 10.07.2018 18:03 # vyrentz
    Лукас Джака?

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  16. narcot 10.07.2018 18:03 # narcot
    ну шо пацаны england?

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  17. gerrard08 10.07.2018 17:58 # gerrard08
    Хз на самом деле что из себя представляет.

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  18. awesome-arsenal 10.07.2018 17:57 # awesome-arsenal
    Эмери не церемониться и сразу лупит сходу

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  19. toledo 10.07.2018 17:51 # toledo
    опорник в Арсенале, до чего дожили.

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  20. chr1s8rown 10.07.2018 17:47 # chr1s8rown
    Английский фанат Тео Огден, который собирался покинуть Россию после 1/4 финала чемпионата мира по футболу, получил от российского болельщика в подарок билет на матч сборной его страны с Хорватией. Об этом молодой человек рассказал в своем блоге.
    типичный русский . хочет понравится анличанину .
    даже по первому каналу говорят о том что россия нравится англичанам и ликуют

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