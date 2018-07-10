"Арсенал" подтвердил покупку Лукаса Торрейры

"Арсенал" официально подтвердил приобретение опорного полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры. Игрок сборной Уругвая обошелся "канонирам" в 26.5 миллионов фунтов.

22-летний Торрейра с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в России, где уругвайцы добрались до 1/4 финала. Казалось, большие клубы непременно обратят внимание на Лукаса, однако "Арсенал" поступил очень мудро и согласовал трансфер еще до отъезда игрока на турнир.



Из России Торрейра прямиком отправился в Лондон, где уладил последние формальности, связанные со своим трансфером. Лукас прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт, став уже четвертым новичком "канониров" при Унаи Эмери после Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.



За "Сампдорию" уругваец выступал с 2015 года, приняв участие в 74 матчах и забив четыре гола. В "Арсенале" Торрейра получил 11-й номер и будет призван заменить Джека Уилшира, ушедшего свободным агентом в "Вест Хэм".



"В лице Лукаса Торрейры мы подписали молодого игрока, который обладает очень ярким футбольным талантом. Это полузащитник огромного мастерства, и я с удовольствием наблюдал за его игрой в "Сампдории" на протяжении пары последних сезонов. Кроме того, все мы видели, что он был очень хорош в сборной Уругвая на Чемпионате Мира".



"Он молодой игрок, который уже обладает хорошим опытом, но хочет продолжать расти. Мы приветствуем Лукаса в "Арсенале" и с нетерпением ожидаем, когда он присоединится к нам для подготовки к сезону", — сообщил Эмери.