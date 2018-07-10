Предложение "Вест Хэма" по Ласселлсу отклонено

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке центрального защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса, но получил отказ.

Этим летом "молотобойцы" чрезвычайно активны на трансферном рынке, уже совершив одно приобретение в центр обороны, однако приглашенного из "Тулузы" за 22 миллиона фунтов Иссы Диопа главному тренеру лондонцев Мануэлю Пеллегрини оказалось мало.



Как стало известно Sky Sports, теперь "Вест Хэм" хочет заполучить еще и 24-летнего Ласселлса, интерес к которому ранее приписывали "Челси", "Тоттенхэму" и "Эвертону".



Предложение "молотобойцев" по Джамаалу составило 20 млн. фунтов плюс еще 5 млн. в виде бонусов, однако "сороки" отказались отпустить своего капитана за эти деньги.



Отметим, что в пятницу Ласселлс, сыгравший 33 матча за "Ньюкасл" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, уже приступил к тренировкам с командой Рафаэля Бенитеса.



Также сегодня "Вест Хэм" официально объявил о продаже 21-летнего защитника Риса Берка, воспитанника своей академии, в "Халл". Сделка оценивается в 1.5 млн. фунтов.