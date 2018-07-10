Лукман хочет покинуть "Эвертон" на постоянной основе

Нападающий "Эвертона" Адемола Лукман хочет вернуться в немецкий "РБ Лейпциг", но уже на постоянной основе.

Вопреки желанию предыдущего тренера "ирисок" Сэма Эллардайса, зимой Лукман перебрался в Лейпциг на правах аренды. 20-летний англичанин весьма плодотворно провел те месяцы, забив пять голов и сделав четыре результативных передачи.



Этим летом немецкий клуб выразил желание выкупить трансфер Лукмана, которого "Эвертон" оценивает в 12 миллионов фунтов. По словам главного тренера Ральфа Рангника, РБ вовсю работает над сделкой и уже заручился согласием самого Адемолы.



"Мы хотим купить еще трех игроков, это довольно реалистичная цель, на мой взгляд. Мы по-прежнему ведем переговоры по Лукману. Мы хотим вернуть его обратно, а он хочет вернуться к нам", - цитирует Рангника Daily Mail.