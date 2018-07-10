Кайл Уолкер: "Это наш лучший шанс на финал"
Защитник сборной Англии Кайл Уолкер считает, что у его команды никогда не будет шанса лучше, чтобы достичь финала Чемпионата Мира.
Благодаря удачной турнирной сетке англичане относительно легко добрались до полуфинала ЧМ-2018, где в среду вечером сыграют против сборной Хорватии. Такой расклад дает Уолкеру и его партнерам отличную возможность выйти в главный матч мундиаля в России.
Защитник "Манчестер Сити" хочет непременно воспользоваться столь благоприятной возможностью и подарить родине первый финал Чемпионата Мира с 1966 года.
"Это, пожалуй, лучшая возможность выйти в финал, что когда-либо была у сборной Англии и, возможно, будет, потому что — не хочу проявить неуважение к хорватам — другая часть турнирной сетки выглядит гораздо сложнее".
"Здесь на турнире мы продемонстрировали характер, мы продемонстрировали веру в себя, и я думаю, это поможет нам преодолеть этот матч. Я должен мечтать. Я должен мечтать по-крупному", — цитирует Уолкера Daily Mirror.
10.07.2018 15:00
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уже сейчас по результатам cборной Хендерсон > Лемпард и Джерард
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Тот случай, когда Ловрен не самый ненадежный защитник на поле.
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блеть, как представлю, что попрошайка замыкейн поднимает трофей, аж блевать хочется...
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финал бельгия-наглия.
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лучше б прошли, когда я болел за вас 20 лет назад, каличная сбродная ёп вашу дивизию
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А также лучший шанс на 4 место
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