Кайл Уолкер: "Это наш лучший шанс на финал"

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер считает, что у его команды никогда не будет шанса лучше, чтобы достичь финала Чемпионата Мира.

Благодаря удачной турнирной сетке англичане относительно легко добрались до полуфинала ЧМ-2018, где в среду вечером сыграют против сборной Хорватии. Такой расклад дает Уолкеру и его партнерам отличную возможность выйти в главный матч мундиаля в России.



Защитник "Манчестер Сити" хочет непременно воспользоваться столь благоприятной возможностью и подарить родине первый финал Чемпионата Мира с 1966 года.



"Это, пожалуй, лучшая возможность выйти в финал, что когда-либо была у сборной Англии и, возможно, будет, потому что — не хочу проявить неуважение к хорватам — другая часть турнирной сетки выглядит гораздо сложнее".



"Здесь на турнире мы продемонстрировали характер, мы продемонстрировали веру в себя, и я думаю, это поможет нам преодолеть этот матч. Я должен мечтать. Я должен мечтать по-крупному", — цитирует Уолкера Daily Mirror.