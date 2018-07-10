Кайл Уолкер: "Это наш лучший шанс на финал"

Кайл Уолкер Защитник сборной Англии Кайл Уолкер считает, что у его команды никогда не будет шанса лучше, чтобы достичь финала Чемпионата Мира.

Благодаря удачной турнирной сетке англичане относительно легко добрались до полуфинала ЧМ-2018, где в среду вечером сыграют против сборной Хорватии. Такой расклад дает Уолкеру и его партнерам отличную возможность выйти в главный матч мундиаля в России.

Защитник "Манчестер Сити" хочет непременно воспользоваться столь благоприятной возможностью и подарить родине первый финал Чемпионата Мира с 1966 года.

"Это, пожалуй, лучшая возможность выйти в финал, что когда-либо была у сборной Англии и, возможно, будет, потому что — не хочу проявить неуважение к хорватам — другая часть турнирной сетки выглядит гораздо сложнее".

"Здесь на турнире мы продемонстрировали характер, мы продемонстрировали веру в себя, и я думаю, это поможет нам преодолеть этот матч. Я должен мечтать. Я должен мечтать по-крупному", — цитирует Уолкера Daily Mirror.




Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 10.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 405

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Последние комментарии:




  1. grafters 10.07.2018 15:26 # grafters
    уже сейчас по результатам cборной Хендерсон > Лемпард и Джерард

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  2. vyrentz 10.07.2018 15:16 # vyrentz
    Тот случай, когда Ловрен не самый ненадежный защитник на поле.

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  3. largo-winch 10.07.2018 15:08 # largo-winch
    блеть, как представлю, что попрошайка замыкейн поднимает трофей, аж блевать хочется...

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  4. lahmatyj 10.07.2018 15:07 # lahmatyj
    финал бельгия-наглия.

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  5. mancunia-planet 10.07.2018 15:06 # mancunia-planet
    лучше б прошли, когда я болел за вас 20 лет назад, каличная сбродная ёп вашу дивизию

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  6. ben-arfa 10.07.2018 15:03 # ben-arfa
    А также лучший шанс на 4 место

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