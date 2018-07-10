Венгер объяснил провал Озила на ЧМ-2018
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник "канониров" и сборной Германии Месут Озил провалил Чемпионат Мира в России из-за той травли, которую устроили немецкие медиа.
Незадолго до ЧМ-2018 Озил и полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, имеющие турецкие корни, провели встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган был немедленно обвинен, что использует известных футболистов в своих корыстных целях политического характера накануне выборов, но не менее жесткой обструкции со стороны немецкой аудитории подверглись и Месут с Илкаем.
Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф и вовсе заявил, что Озила после встречи с Эрдоганом следовало исключить из заявки на турнир. Именно это Венгер и считает причиной провала Месута, которому нужны тепличные условия, чтобы показывать свою лучшую игру.
"Я хорошо знаю Озила, он исключительный футболист. Ему и Гюндогану весьма досталась из-за событий перед Чемпионатом Мира, им устроили травлю в Германии. Озил — это тот парень, который нуждается в поддержке, ему не нужны эти дискуссии".
"Когда я наблюдал за его игрой на турнире, то в матчах возникали ситуации, когда он мог продвинуться вперед и сыграть более вертикально. Но он предпочитал играть надежно".
"Я думал про себя: "Да ладно, это не настоящий Озил — парень, который может убивать". Он играл нормально, но он не играл с полной свободой. Он провел этот Чемпионат Мира с поднятым ручным тормозом".
"Гюндоган не сыграл вовсе, хотя он замечательный игрок", — сообщил Венгер beIN Sports.
10.07.2018 14:00
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Последние комментарии:
разве Озиль виноват, что кривоногое бревно Вернер играет как последнее чмо или никчёмный Мюллер не умеет бить по воротам? Разве виноват он, что старый Хедира ни на что уже не годен, кроме как тусоваться в барах и отращивать бороду?
Озиль играл как всегда и как мог.
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А Мюллер наверное встречался с президентом Китая
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пздц тоже мне оправдание. У Оби Микеля вообще отца похитили...
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расстрелять этих пидарастов
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О какой травле речь? На почве сексуальной ориентации?
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