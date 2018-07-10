Венгер объяснил провал Озила на ЧМ-2018

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник "канониров" и сборной Германии Месут Озил провалил Чемпионат Мира в России из-за той травли, которую устроили немецкие медиа.

Незадолго до ЧМ-2018 Озил и полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, имеющие турецкие корни, провели встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Эрдоган был немедленно обвинен, что использует известных футболистов в своих корыстных целях политического характера накануне выборов, но не менее жесткой обструкции со стороны немецкой аудитории подверглись и Месут с Илкаем.



Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф и вовсе заявил, что Озила после встречи с Эрдоганом следовало исключить из заявки на турнир. Именно это Венгер и считает причиной провала Месута, которому нужны тепличные условия, чтобы показывать свою лучшую игру.



"Я хорошо знаю Озила, он исключительный футболист. Ему и Гюндогану весьма досталась из-за событий перед Чемпионатом Мира, им устроили травлю в Германии. Озил — это тот парень, который нуждается в поддержке, ему не нужны эти дискуссии".



"Когда я наблюдал за его игрой на турнире, то в матчах возникали ситуации, когда он мог продвинуться вперед и сыграть более вертикально. Но он предпочитал играть надежно".



"Я думал про себя: "Да ладно, это не настоящий Озил — парень, который может убивать". Он играл нормально, но он не играл с полной свободой. Он провел этот Чемпионат Мира с поднятым ручным тормозом".



"Гюндоган не сыграл вовсе, хотя он замечательный игрок", — сообщил Венгер beIN Sports.