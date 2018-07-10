"Боруссия" готовит предложение по Уилфриду Захе

Дортмундская "Боруссия" готовит предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха.

Лишь накануне стало известно, что интерес к 25-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара сохраняет "Эвертон", воодушевившись тем фактом, что Заха отказался от нового контракта с "орлами".



Однако конкуренцию "ирискам" в борьбе за Уилфрида готова составить "Боруссия". По информации Sky Sports, клуб Бундеслиги направит свое предложение о покупке вингера, как только оформит продажу Андрея Ярмоленко в "Вест Хэм" за 17.5 миллионов фунтов.



Отметим, что свой действующий контракт с "Пэлас" Заха заключил лишь в мае прошлого года. По новому соглашению Уилфрид мог бы увеличить свою недельную зарплату со 100 до 125 тыс. фунтов, но от продления сотрудничества отказался.



Ранее этим летом экс-игрока "Манчестер Юнайтед" также сватали в "Тоттенхэм", однако считается, что "шпоры" потеряли интерес к Захе из-за чересчур высокой цены, названной "орлами".