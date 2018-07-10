"Вулверхэмптон" заключил новый контракт со своим главным тренером

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" заключил новый контракт до 2021 года со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Дебютный сезон Эшпириту Санту в английском футболе сложился просто выдающимся образом. "Волки" уверенно выиграли Чемпионшип, набрав 99 очков, и после шести лет отсутствия вернулись в Премьер-Лигу.



Выиграв 32 из своих 49 матчей, Нуну стал самым успешным тренером в истории клуба с "Молинью" по проценту побед — 65.3%. Естественно, "Вулверхэмптон" не мог не наградить португальского специалиста за все эти достижения.



Таким образом, сегодня Эшпириту Санту заключил новый контракт на три года. То же самое сделали его ассистенты.



"Я очень благодарен, потому что чувствую то доверие и ту веру, которые клуб вкладывает в нас как в техническую команду. Мы действительно работаем как команда. В первую очередь все мы — друзья, мы уважаем друг друга, мы восхищаемся друг другом и работаем ради единой цели".



"Наша цель состоит в том, чтобы учесть каждую деталь, которая позволит команде играть хорошо, конкурировать и, если повезет, побеждать. Мы знали, что этот проект требует времени, и теперь впереди у нас три года по нашему контракту. Мы очень, очень благодарны и рады быть здесь", — сообщил Эшпириту Санту.