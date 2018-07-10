"Саутгемптон" близок к покупке голкипера "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Ангус Ганн близок к переходу в "Саутгемптон" по сделке стоимостью 13.5 миллионов фунтов.

Ганн находится в системе "горожан" с 2011 года, но до сих пор не дебютировал за первую команду и вряд ли может надеяться на свой шанс на "Этихад" в обозримом будущем.



Тем не менее, Ангус считается весьма перспективным игроком. Голкипер молодежной сборной Англии оставил хорошее впечатление в минувшем сезоне, который он провел на правах аренды в своем родном "Норвиче".



Как стало известно Sky Sports, возможность проявить себя на уровне Премьер-Лиги 22-летнему Ганну предоставил "Саутгемптон". "Святые" даже договорились о размере компенсации за Ангуса.



Сообщается, что клуб с "Сент Мэри" сразу заплатит за Ангуса 10 млн. фунтов, а еще 3.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. По неподтвержденным данным, "Сити" может получить право обратного выкупа Ганна.



Теперь Ганну лишь остается пройти медицинское обследование и согласовать детали личного контракта. Ожидается, что Ангус заменит в "Саутгемптоне" Фрэйзера Форстера, готовность продать которого "святые" обозначили еще в прошлом месяце.