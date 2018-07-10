"Астон Вилла" продаст Грилиша, чтобы избежать внешней администрации

Джек Грилиш "Астон Вилла" подтвердила планы продать свою восходящую звезду Джека Грилиша, чтобы избежать введения внешней администрации.

Как известно, интерес к лучшему и однозначно самому талантливому игроку "Астон Виллы" проявляют сразу несколько клубов Премьер-Лиги во главе с "Тоттенхэомм".

По словам главного тренера бирмингемцев Стива Брюса, его клуб вынужден расстаться с Грилишем, чтобы избежать введения внешней администрации из-за финансовых проблем. Вместе с Джеком "вилланов" покинут защитник Джеймс Честер и нападающий Джонатан Коджиа.

"У нас не остается другого выбора, иначе нам не выкарабкаться из этой ямы и не избежать нарушений финансового фейр-плей. Это слегка безжалостно по отношению к нам".

"Никто в "Астон Вилле" не будет испытывать угрызений по этому поводу, поэтому да, мы должны быть готовы к этому. Я смирился с этим и думаю, что лучше быть честными со своими болельщиками. Мы знаем, чего ожидать".

"Мы не хотим терять Грилиша, Коджиа и Честера, но их продажа выглядит неизбежной, поэтому давайте будем готовы к этому", — сообщил Брюс Sky Sports.



Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор foxmcfc   

Дата 10.07.2018 11:00

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  1. gunnerfromvlad 10.07.2018 11:41 # gunnerfromvlad
    "тоттенхэомм".. &#128514;&#128514;Зачёт.

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  2. ben-arfa 10.07.2018 11:33 # ben-arfa
    Так ли талантлив этот мальчуган?

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