Асенсио не будет в Премьер-Лиге

Агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио рассказал, что его клиент не помышляет об отъезде в Англию и останется в Мадриде.

Несмотря на то, что отступные в контракте Асенсио с "Реалом" составляют 300 миллионов евро, клубы Премьер-Лиги регулярно интересуются доступностью 22-летнего испанца.



Однако интерес к игроку со стороны "Ливерпуля" и "Челси" окончательно угас после заявления агента Хорацио Хаджиоли. По его словам, Асенсио все устраивает в Мадриде.



"Марко никуда не уйдет и останется в "Реале". Он прогрессирует все время, что находится там. Следующий сезон для него будет особенно важным", - цитирует Хаджиоли Calciomercato.