Асенсио не будет в Премьер-Лиге
Агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио рассказал, что его клиент не помышляет об отъезде в Англию и останется в Мадриде.
Несмотря на то, что отступные в контракте Асенсио с "Реалом" составляют 300 миллионов евро, клубы Премьер-Лиги регулярно интересуются доступностью 22-летнего испанца.
Однако интерес к игроку со стороны "Ливерпуля" и "Челси" окончательно угас после заявления агента Хорацио Хаджиоли. По его словам, Асенсио все устраивает в Мадриде.
"Марко никуда не уйдет и останется в "Реале". Он прогрессирует все время, что находится там. Следующий сезон для него будет особенно важным", - цитирует Хаджиоли Calciomercato.
10.07.2018 10:00
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Да он в АПЛ нах никому не нужен. Пусть в бомжечемпионате дальше играет.
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Мората номер два. Через пару-тройку лет тоже будет гнить на лавке у какого-нибудь лондонского середняка.
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Талантливый парень, есть перспективы в Реале. А вот в челси на банке сидел бы, т.к. молодежь
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