Асенсио не будет в Премьер-Лиге

Марко Асенсио Агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио рассказал, что его клиент не помышляет об отъезде в Англию и останется в Мадриде.

Несмотря на то, что отступные в контракте Асенсио с "Реалом" составляют 300 миллионов евро, клубы Премьер-Лиги регулярно интересуются доступностью 22-летнего испанца.

Однако интерес к игроку со стороны "Ливерпуля" и "Челси" окончательно угас после заявления агента Хорацио Хаджиоли. По его словам, Асенсио все устраивает в Мадриде.

"Марко никуда не уйдет и останется в "Реале". Он прогрессирует все время, что находится там. Следующий сезон для него будет особенно важным", - цитирует Хаджиоли Calciomercato.



Метки Асенсио, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 10.07.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 10.07.2018 11:36 # mata-hazard
    Да он в АПЛ нах никому не нужен. Пусть в бомжечемпионате дальше играет.

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  2. brown-ale 10.07.2018 10:15 # brown-ale
    Мората номер два. Через пару-тройку лет тоже будет гнить на лавке у какого-нибудь лондонского середняка.

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  3. ben-arfa 10.07.2018 10:10 # ben-arfa
    Талантливый парень, есть перспективы в Реале. А вот в челси на банке сидел бы, т.к. молодежь

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