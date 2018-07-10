Ловрен уверен, что на сей раз сможет сдержать Кейна

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен уверен, что сможет остановить нападающего англичан Харри Кейна в предстоящем матче 1/2 финала Чемпионата Мира.

Всего лишь девять месяцев назад Кейн со своим "Тоттенхэмом" устроили настоящую взбучку Ловрену и его "Ливерпулю", отпраздновав победу 4:1 над "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги. Деян оказался напрямую повинен в двух первых голах "шпор", не сумев сдержать Харри, отметившегося в тот день дублем.



Тем не менее, Ловрен уверен, что их противостояние с Кейном на уровне национальных команд сложится иначе. 29-летний хорват жаждет доказать, что является одним из лучших защитников в мире.



"Он один из лучших нападающих в Премьер-Лиге. Он заслуживает всю ту похвалу, которую получает. Он постоянно забивает более 25 голов уже несколько сезонов и является одним из лучших нападающих в мире".



"Однако мне нравится противостоять такого рода нападающим, демонстрируя каждому, что я являюсь одним из лучших защитников", — цитирует Ловрена Daily Mirror.



Также Деян поделился своими ожиданиями по поводу предстоящего матча. Экс-игрок "Саутгемптона" обещает, что хорваты не будут отсиживаться в обороне.



"Мы не переживаем, нет. Конечно, мы уважаем их, и я думаю, они уважают нас. Это матч между двумя отличными командами, и будет непросто определить, кто из нас лучше".



"Англия опасна при стандартах. Взгляните на их игроков — рост самого низкого составляет 190 сантиметров, так что это будет битва. Но и мы умеем разыгрывать стандарты".



"Мы не являемся оборонительной командой. Нам нравится играть в свой футбол против больших команд — как мы это показали, когда победили Аргентину 3:0. Мы снова покажем свой атакующий стиль, потому что нам нечего терять", — добавил Ловрен.