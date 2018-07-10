Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" обратился насчет Матео Ковачича. Антонио Конте не позволит "Челси" купить Даниэле Ругани. "Ливерпуль" узнал цену за Марко Пьяцу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Роберт Левандовски, которого связывали с переездом в Премьер-Лигу, останется в "Баварии". (Bild)



Если Антонио Конте останется во главе "Челси", это повысит шансы "Манчестер Юнайтед" переманить вингера "синих" Виллиана. (Manchester Evening News)



"Челси" работает над приобретением голкипера "Ромы" Алиссона, защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани и полузащитника ЦСКА Александра Головина. (Daily Mail)



У "Ромы" по-прежнему нет предложений насчет Алиссона. (FourFourTwo)



Конте заблокирует покупку Ругани, если останется у руля "Челси". (Football.London)



"Челси" пытается перехватить полузащитника "Наполи" Жоржиньо, стоимость которого никак не удается согласовать "Сити". (Manchester Evening News)



"Челси" готов потратить 141 миллион фунтов на Жоржиньо, Ругани и Гонсало Игуаина. (Tuttosport)



"Сити" сделал запрос насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича, опасаясь, что приобрести Жоржиньо не удастся. (Daily Mirror)



"Сити" поможет голкиперу Джо Харту с поиском нового клуба. (Daily Mirror)



Полузащитник Танги Ндомбеле, которым интересовались "Челси", "Тоттенхэм", "Сити", "Барселона" и "Интер", останется в "Лионе" и подпишет новый контракт. (Teamtalk)



Полузащитник "Реала" Матео Ковачич входит в список трансферных целей "Тоттенхэма", хотя и не является приоритетом. (Calcio Mercato)



"Тоттенхэм" вернулся за вингером "Бордо" Малкомом. (Le 10 Sport)



Представители "Юнайтед" и "Реала" встречались с коллегами из "Лацио" насчет полузащитника римлян Сергея Милинкович-Савича. (Il Messagero)



"Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в защитниках "Милана" Леонардо Бонуччи и Алессио Романьоли. (Corriere dello Sport)



Предложение "Ливерпуля" в 16 млн. фунтов о покупке защитника "Бешикташа" Домагоя Виды было отклонено. (90min)



"Ювентус" согласен отпустить вингера Марко Пьяцу в "Ливерпуль" за 22 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери лично убедил 19-летнего полузащитника "Лорьяна" Маттео Гендузи отправиться на "Эмирейтс", а не в ПСЖ или дортмундскую "Боруссию". (L'Equipe)



Менхенгладбахская "Боруссия" обходит "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" в борьбе за нападающего "Ницца" Алассана Плеа. (RP-Online)



Вингер "Челси" Кенеди отправился на медобследование в "Ньюкасл", после чего присоединится к "сорокам" на правах аренды. (Newcastle Chronicle)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Бруну Фернандеша. (A Bola)



"Вест Хэм" сделал запрос насчет атакующего полузащитника "Севильи" Франко Васкеса. (TMW)



Продав Андрея Ярмоленко в "Вест Хэм", на вырученные деньги дортмундская "Боруссия" постарается приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (The Sun)



"Галатасарай" обсуждает аренду вингера "Эвертона" Генри Оньекурц. (Liverpool Echo)



"Бешикташ" хочет арендовать нападающего "Суонси" Андре Айю. (Sky Sports)



Другое



"Челси" пока не обращался к Джанфранко Дзоле, который, как ожидалось, станет ассистентом Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж". (Evening Standard)



"Челси" "ничуть не близок" к договоренности с "Наполи" по Сарри. (CalcioNapoli24)



Луис Энрике, которого сватали в "Челси", занял пост главного тренера сборной Испании. (BBC)



Голкипер Бернд Лено взял 19-й номер в "Арсенале". (Daily Mail)



На полуфинальный матч ЧМ-2018 против сборной Хорватии в Россию могут дополнительно приехать до 10 тыс. английских болельщиков. (The Guardian)



Нападающий Марио Манджукич оплатил на 3.5 тыс. фунтов выпивку фанатам сборной Хорватии в одном из баров своего родного города. (Daily Mirror)