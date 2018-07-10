"Вест Хэм" заплатит 40 миллионов фунтов за Андерсона

Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон обойдется "Вест Хэму" в рекордные 40 миллионов фунтов.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "Вест Хэму" и "Лацио" удалось преодолеть возникшие в последние пару недель разногласия, и теперь заключение сделки стало ближе.



The Telegraph делится дополнительной информацией и утверждает, что трансфер 25-летнего бразильца согласован "на 70 процентов". Все стороны ожидают, что Андерсон продолжит карьеру в команде Мануэля Пеллегрини.



Таким образом, "молотобойцы" с лихвой перекроют свой текущий трансферный рекорд, установленный прошлым летом покупкой нападающего Марко Арнаутовича у "Стоука" за 24 млн. фунтов.



Андерсон выступает за "Лацио" с 2013 года, когда он был куплен у "Сантоса" всего за 6.75 млн. фунтов. С тех пор Фелипе забил 34 гола в 177 матчах за клуб Серии А.