"Вест Хэм" заплатит 40 миллионов фунтов за Андерсона
Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон обойдется "Вест Хэму" в рекордные 40 миллионов фунтов.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "Вест Хэму" и "Лацио" удалось преодолеть возникшие в последние пару недель разногласия, и теперь заключение сделки стало ближе.
The Telegraph делится дополнительной информацией и утверждает, что трансфер 25-летнего бразильца согласован "на 70 процентов". Все стороны ожидают, что Андерсон продолжит карьеру в команде Мануэля Пеллегрини.
Таким образом, "молотобойцы" с лихвой перекроют свой текущий трансферный рекорд, установленный прошлым летом покупкой нападающего Марко Арнаутовича у "Стоука" за 24 млн. фунтов.
Андерсон выступает за "Лацио" с 2013 года, когда он был куплен у "Сантоса" всего за 6.75 млн. фунтов. С тех пор Фелипе забил 34 гола в 177 матчах за клуб Серии А.
10.07.2018 07:00
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то чувство когда ВХЮ активнее на трансферном рынке нежели твои клуб...
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