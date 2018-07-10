Азар по-прежнему мечтает о "Реале", даже без Зидана

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что не лишился желания выступать за "Реал" после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "сливочных".

Вот уже несколько месяцев Азар колеблется между подписанием нового контракта с "синими" и осуществлением мечты о переходе в "Реал".



Эден никогда не скрывал, что Зидан является его кумиром, а накануне матча сборной Бельгии на Чемпионате Мира против Франции пресса даже распространила детскую фотографию Эдена в футболке Зинедина.



Казалось, внезапный уход Зидана из Мадриде по окончании прошлого сезона повышает шансы "Челси" сохранить 27-летнего Азара, однако Эден по-прежнему хочет попробовать себя в "Реале".



"Стал ли я меньше мечтать о "Реале" без Зидана? Это правда, что Зидан — особенная личность, но я думаю, каждый мечтает о "Реале".



"С Зиданом или без, их белая форма всегда будет особенной, однако синяя форма ("Челси") особенная тоже, поэтому меня не сильно заботит, останусь ли я".



"Пока что для меня есть только Чемпионат Мира. Я уже по меньшей мере 100 раз говорил, что по-прежнему являюсь игроком "Челси", и к данному моменту никто не делал мне предложения", — сообщил Азар beIN Sports.