Представление новичков. "Кардифф"

Представительство Уэльса в английской Премьер-Лиге не изменилось: хоть "Суонси" и вылетел в Чемпионшип, на место принципиального соперника пришел "Кардифф", ставший четвертым клубом, выведенным в английскую элиту Нилом Уорноком. Ранее команды этого специалиста не могли задержаться в Премьер-Лиге дольше одного сезона, но на сей раз Нил уверяет, что все будет по-другому.

В данный момент "Кардифф" выглядит наиболее очевидным кандидатом на вылет в Чемпионшип среди всех участников сезона 2018/19 в Премьер-Лиге — даже оказавшийся ниже валлийцев по итогам регулярного сезона "Фулхэм" кажется более подготовленной к Премьер-Лиге командой, хоть пока что не совершил ни одного толкового трансфера.



Все дело в том, что "Кардифф" и в Чемпионшипе не впечатлял своей игрой, удивляя лишь стабильностью своих результатов, а по составу эта команда в прошлом сезоне могла претендовать в лучшем случае на место в середине таблицы. Но благодаря "фактору Уорнока" вошла в число лидеров и продержалась на втором месте до финиша регулярного чемпионата.



Фактор Уорнока заключается в том, что этот опытный и маститый на уровне Чемпионшипа специалист умеет обеспечивать повышение в классе. "Кардифф" стал уже четвертой командой, которую он вывел в элиту английского футбола после "Ноттс Каунти", "Шеффилд Юнайтед" и "Куинз Парк Рейнджерс", но никому из них не удалось закрепиться там, или же сам Уорнок получал отставку по ходу уже первого сезона в Премьер-Лиге, как это было в КПР".



О методах работы Уорнока мы недавно рассказывали в материале о менеджере "Кардиффа", а здесь же хочется напомнить лишь основные тезисы, характеризующие команду. Уорнок говорит о том, что валлийский клуб отличается от его предыдущих команд в Премьер-Лиге тем, что здесь он имеет гораздо больше влияния на все сферы клубной жизни — начиная с работы клубной структуры и заканчивая трансферами. Ничего подобного у него не было на предыдущих местах работы, а в том же КПР он был вынужден начинать сезон в элите с той же командой, которую вытащил на более высокий уровень, из-за смены владельцев, проходившей параллельно с "промоушеном".



"Кардифф" по своему стилю игры больше всего похож на "Бернли" Шона Дайча — команда легко отдает инициативу сопернику, умеет обороняться, но в то же время акцентировано атаковать, используя достаточно простые приемы и шаблоны в своей игре, не усложняя ничего ни в обороне, ни в атаке. В Премьер-Лиге валлийцы будут одними из худших по проценту владения мячом, передачам и, возможно, ударам, но однозначно будут в числе лидеров по единоборствам, отборам, перехватам, а может и эффективности реализации голевых моментов.



"Кардифф" будет опасен при стандартных положениях, так как у них до сих пор играет капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон, славящийся умением бросать мяч из аута прямо в штрафную соперника, обладающий классным ударом издали и умением пробивать штрафные Энтони Пилкингтон и высоченный форвард Зохоре, забивающий головой сам или сбрасывающий мяч под удар Джуниору Хойлетту.



Уорнок по своей традиции слепил отличную команду из того, что было, свободных агентов и арендованных игроков, но сейчас у него есть трансферный бюджет, который Нил уже начал тратить на игроков, которые понравились ему в составе команд-соперниц по Чемпионшипу. Первым за 11 миллионов фунтов из "Норвича" пришел Джош Мерфи — брат-близнец играющего за "Ньюкасл" Джейкоба Мерфи — оба игрока отличаются приличной скоростью и маневренностью и играют на фланге. Джош был одним из самых полезных игроков "Норвича" в прошлом сезоне — забивал и отдавал голевые передачи, но так как "канарейки" пробиться в Премьер-Лигу не смогли, решил пойти на повышение с "Кардиффом".



Мерфи — типичный вингер, который может закрыть левый фланг, где у Уорнока по ходу сезона начинал играть Хойлетт, но затем появлялся даже защитник Джо Беннетт. Все дело в том, что по ходу чемпионата Уорнок перевел Хойлетта в нападение, что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды, и, вероятно, планирует использовать его там и в дальнейшем.



Одним из главных открытий прошлого сезона в Чемпионшипе стал Бобби Рид из "Бристоль Сити". Теперь он также будет играть в "Кардиффе", причем сейчас сложно сказать — на какой позиции. Бобби долгое время не мог себя проявить в родном клубе, отправляясь раз за разом в арендные путешествия из Бристоля, но с приходом на пост менеджера "Сити" Ли Джонсона его игровой прогресс удивил всех. Оказалось, что легковесному Бобби, рост которого всего 170 см, нужно было хорошенько поработать над "физикой", и как только его немного прокачали, дело пошло. Техника и маневренность у Рида были и раньше, но теперь он не улетал в единоборствах от первого толчка, а когда поймал кураж, стал забивать чуть ли не в каждом втором матче.



Рид может быть полезен в качестве легкого форварда при гренадере Зохоре или мощном Хойлетте или же на одном из флангов, так как номинально Бобби — полузащитник. Другим игроком из состава клубов, претендовавших на повышение в классе вместе с "Кардиффом", но не сумевшим зацепиться даже за плей-офф, стал защитник Грег Каннингем из "Престона". Воспитанник академии "Манчестер Сити", поигравший также во все том же "Бристоль Сити" — это также усиление для левого фланга, но теперь уже — защиты.



В центре обороны у Уорнока уже сыгранная пара Бамба-Моррисон, которую он вряд ли захочет разбивать. Сулейман Бамба долгое время был таким себе "Тарибо Уэстом" английского футбола — физически и фактурно этот игрок похож на практически идеального защитника — сильный, прыгучий, мощный, отлично играющий головой и способный выиграть любое единоборство. Но проблема Бамба была в том, что он часто терял концентрацию, считал себя техничным игроком и часто заигрывался, что делало его потенциальным стихийным бедствием для своей же команды. Уорнок научил его играть проще, осторожнее, ответственнее, и Бамба стал оплотом обороны команды вместе с Шоном Моррисоном — ключевым исполнителем "Кардиффа", который также помогает Бамба скрывать свои слабые стороны.



Моррисон в "Кардиффе" уже пятый сезон, и он был неплох и при предыдущих менеджерах, но при Уорноке стал настоящим лидером команды — высокий, отлично выбирающий позицию защитник, к тому же — король воздуха и обладатель сильного и точного удара. "Кардифф" взял его бесплатно в "Рединге" в 2014 году, и с тех пор болельщики не могут нарадоваться, наблюдая за игрой, наверное, сильнейшего защитника прошлого сезона в Чемпионшипе.



Непростой была и дорога в Премьер-Лигу для правого вингера Натаниэля Мендес-Лэйнга — уроженец Бирмингема и воспитанник "Вулверхэмптона" никак не мог стабильно заиграть даже в клубе Лиги Один "Питерборо", пока не оказался в скромнейшем "Рочдейле", где его и заметил Уорнок, забрав, как и Джуниора Хойлетта, свободным агентом. Мендес-Лэйнг хорош и в качестве джокера, активно входя в игру со скамейки, что оставляет его полезным для команды в Премьер-Лиге, даже если Уорнок купит игрока на правый фланг или переведет туда универсального Мерфи или Рида.



Заметной фигурой в "Кардиффе" остается Арон Гуннарссон, но единственным центральным полузащитником, сыгравшим больше 30 матчей в основе в прошлом сезоне, был Джо Рэллз — воспитанник академии клуба и достаточно редкий для "Кардиффа" доморощенный талант. Рэллз больше работает на атаку, а вот в качестве опорника Уорнок использовал Гуннарссона, француза Дамура и арендованного у "Ливерпуля" серба Груича.



Еще одной позицией, которую решил усилить Уорнок, стала вратарская, он пригласил из "Куинз Парк Рейнджерс" Алекса Смитиса — большого специалиста по пенальти и просто талантливого прогрессирующего голкипера, который должен составить конкуренцию Нилу Этериджу. Воспитанник академии "Фулхэма" с диковинным для футбола филиппинским гражданством долго скитался по арендам, пока не закрепился в рамке ворот "Уолсолла", где его и нашел Уорнок. Опять же — взял бесплатно, так как знал, что у Этериджа скоро закончится контракт.



"Кардифф" не стоит недооценивать, так как трансферная политика клуба после повышения в классе выглядит достаточно перспективно — Уорнок покупает прогрессирующих игроков, которые способны прибавить, работая с менеджером, умеющим максимально эффективно использовать игроков с правильным трудовым кодексом. Прагматичные команды, знающие себе цену и четко определяющие свое место на футбольной карте Англии, в Премьер-Лиге в последние годы оказывались конкурентоспособнее некоторых старожилов. Проблема "Кардиффа" только в том, что многих расслабившихся "ветеранов" уже в прошлом сезоне убрали "Хаддерсфилд", "Брайтон" и "Ньюкасл", а они как раз "Кардифф" знают отлично.



