Роджерс объяснил, почему все тренеры любят Хендерсона

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс объяснил, почему полузащитник Джордан Хендерсон так высоко ценится его преемником Юргеном Клоппом, равно как и в сборной Англии.

Именно Роджерс в свое время доверил Хендерсону капитанскую повязку "красных". Пришедший на место Брендана Клопп не стал это менять — Джордан лишь укрепил свою репутацию лидера и ключевого игрока.



Лидером и ключевым игроком 28-летний Хендерсон является и в сборной Англии на Чемпионате Мира в России, что ничуть не удивляет Роджерса.



"В нем нет ни капли эгоизма, он тот парень, который всегда хочет помогать окружающим. Он завоевывает уважение у тех, кто его окружает".



"Он всегда хочет совершенствоваться. Он задерживается на тренировочном поле, работает над стандартами, практикует доставку мяча, и сейчас вы можете видеть, что он пасует действительно хорошо".



"За пределами поля он суперпрофессионал. Я никогда не видел, чтобы он выпивал, а если и видел, то он позволял себе очень немного".



"Кто бы ни принял повязку от Стиви (Джеррарду), этому парню в любом случае было бы сложно. В любом случае потребовалось бы время. У Джордана есть собственный характер. Он развил себя как капитан и игрок", — сообщил Роджерс в интервью The Telegraph.