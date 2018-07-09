Джюнейт Чакыр рассудит сборные Англии и Хорватии

Стивен Джеррард и Джюнейт Чакар Турецкий рефери Джюнейт Чакыр, хорошо известный на родине футбола, получил назначение на матч сборной Англии против Хорватии в рамках 1/2 финала Чемпионата Мира.

У 41-летнего турка, мягка говоря, не самая лучшая репутация в Англии, где в первую очередь его помнят по крайне спорному удалению экс-вингера "Манчестер Юнайтед" Нани в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2013 году — то был последний матч сэра Алекса Фергюсона в Лиге Чемпионов за свою карьеру.

А всего лишь годом ранее Чакыр изгнал с поля Джона Терри, тогда капитана "Челси", в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны". Правда, это не помешало "синим" выиграть турнир.

На этом отношения Джюнейта с английскими игроками не заканчиваются. Также Чакыр показывал красные карточки Стивену Джеррарду в матче за сборную Англии против Украины в отборе к предыдущему мировому первенству и Гари Кэхиллу в матче за "Челси" против "Коринтианса" в рамках клубного Чемпионата Мира.

Добавим, что в предыдущие 12 месяцев Чакыр показал 11 красных карточек, включая сразу три в безголевом дерби между "Фенербахче" и "Галатасараем" в мае. На турнире в России Джюнейт успел обслужить три игры, предъявив девять "горчичников" и назначив пенальти в ворота сборной Аргентины против Нигерии.



Метки рефери, сборная Англии, сборная Хорватии, Чакыр, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 823

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Последние комментарии:




  1. reams 09.07.2018 23:13 # reams
    надеюсь, удалит сезонку еще до пенки

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  2. chr1s8rown 09.07.2018 23:07 # chr1s8rown
    кроатия вперёд

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  3. hammersmith 09.07.2018 23:01 # hammersmith
    игра джеральда

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  4. mancunia-planet 09.07.2018 22:58 # mancunia-planet
    ипать за ним грехов накопилось, наудалял пацанов

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  5. jakov 09.07.2018 22:52 # jakov
    Можно заливать хату на проход хорватов.

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  6. mr-dodds 09.07.2018 22:42 # mr-dodds
    Пиздец, гавнарь этот хохлячий засрет всё англичанам

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  7. ben-arfa 09.07.2018 22:31 # ben-arfa
    Тiкай з городу, тобi пiзда

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