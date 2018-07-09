Джюнейт Чакыр рассудит сборные Англии и Хорватии
Турецкий рефери Джюнейт Чакыр, хорошо известный на родине футбола, получил назначение на матч сборной Англии против Хорватии в рамках 1/2 финала Чемпионата Мира.
У 41-летнего турка, мягка говоря, не самая лучшая репутация в Англии, где в первую очередь его помнят по крайне спорному удалению экс-вингера "Манчестер Юнайтед" Нани в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2013 году — то был последний матч сэра Алекса Фергюсона в Лиге Чемпионов за свою карьеру.
А всего лишь годом ранее Чакыр изгнал с поля Джона Терри, тогда капитана "Челси", в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны". Правда, это не помешало "синим" выиграть турнир.
На этом отношения Джюнейта с английскими игроками не заканчиваются. Также Чакыр показывал красные карточки Стивену Джеррарду в матче за сборную Англии против Украины в отборе к предыдущему мировому первенству и Гари Кэхиллу в матче за "Челси" против "Коринтианса" в рамках клубного Чемпионата Мира.
Добавим, что в предыдущие 12 месяцев Чакыр показал 11 красных карточек, включая сразу три в безголевом дерби между "Фенербахче" и "Галатасараем" в мае. На турнире в России Джюнейт успел обслужить три игры, предъявив девять "горчичников" и назначив пенальти в ворота сборной Аргентины против Нигерии.
09.07.2018 22:00
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Последние комментарии:
надеюсь, удалит сезонку еще до пенки
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кроатия вперёд
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игра джеральда
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ипать за ним грехов накопилось, наудалял пацанов
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Можно заливать хату на проход хорватов.
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Пиздец, гавнарь этот хохлячий засрет всё англичанам
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Тiкай з городу, тобi пiзда
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