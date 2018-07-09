"Эвертон" сохраняет интерес к Уилфриду Захе

"Эвертон" не оставляет попыток переманить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Заха великолепно отыграл минувший сезон, забив девять голов и отдав три результативных передачи, после чего появились слухи, что футболист, не сумевший себя проявить в "Манчестер Юнайтед", может вновь отправиться в какой-нибудь большой клуб.



"Орлы" делают все возможное, чтобы оградить свою звезду от интереса грандов. "Пэлас" даже предложил Уилфриду новый контракт взамен того, который он заключил лишь 15 месяцев назад, однако Заха отверг возможность увеличить свою зарплату со 100 до 125 тысяч фунтов в неделю.



Отказ 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара от нового контракта должен воодушевить "ирисок", считает Daily Mirror. Главный тренер мерсисайдцев Марку Силва отчаянно хочет видеть Уилфрида в своей новой команде, но должен найти веские аргументы, чтобы соблазнить Заху.