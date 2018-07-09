"Вест Хэм" продвинулся в переговорах по Фелипе Андерсону

"Вест Хэм" добился значительного прогресса в переговорах о приобретении вингера "Лацио" Фелипе Андерсона.

Еще в прошлом месяце пресса сообщала, что "молотобойцы" предложили рекордные для своего клуба 35 миллионов фунтов за Андерсона.



С тех пор слухи о переезде 25-летнего бразильца значительно поутихли, однако сегодня Sky Sports сообщает, что возникшие в последние пару недель трудности были преодолены в процессе переговоров.



Теперь два клуба гораздо ближе к компромиссу относительно стоимости Фелипе, который имеет все шансы стать очередным громким приобретением лондонцев.



Также Sky Sports добавляет, что "Вест Хэм" находится на пороге приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, который уже прибыл в тренировочный лагерь "молотобойцев" в Швейцарии. А вот вингера Мичейла Антонио лондонский клуб готов продать этим летом.