Джан ушел из "Ливерпуля" за трофеями

Эмре Джан Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан объяснил, почему он покинул "Ливерпуль" ранее этим летом.

Напомним, в прошлом месяце Джан присоединился к чемпионам Серии А в статусе свободного агента, получив впечатляющий бонус в 14 миллионов фунтов.

Перед этим Эмре на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с "красными" о продлении своего истекавшего контракта. Поговаривали, что игрок сборной Германии решил уйти из-за разлада в отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом, однако сегодня Джан развеял этот миф, объяснив свой трансфер желанием выигрывать трофеи с клубом своей мечты.

"У меня было много предложений от очень хороших команд. Я решил перейти в "Ювентус", потому что считаю этот проект очень большим. У них очень большие цели. Я хочу быть частью этого проекта".

"Я действительно рад оказаться здесь. Я знаю, как "Ювентус" играет, я видел много их матчей в прошлом сезоне. Вдобавок здесь играл Зидан, один из моих кумиров".

"Когда я начинал играть в футбол, мой первый тренер был большим фанатом "Ювентуса". Когда мне было шесть или семь, он сказал мне, что однажды я буду выступать за "Ювентус". Теперь я здесь, и это классная история".

"Клуб состоял в хороших отношениях с моим агентом много лет. Я просто знаю, насколько огромен этот клуб, и знаю характер клуба — они хотят выигрывать трофеи. Это и мой характер. Я пришел сюда за трофеями".

"Думаю, нашей первой целью должна быть Серия А, а затем идет Лига Чемпионов. Мы должны к этому стремиться. Я здесь, чтобы помочь команде".

"Были ли у меня проблемы с Клоппом? Нет, у меня не было никаких проблем с Клоппом. У меня были очень хорошие отношения с ним. В конце он пожелал мне всего наилучшего здесь. У меня никогда не возникало проблем с Клоппом", — цитирует Джана Liverpool Echo.



Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 19:00

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  1. fc-oil 09.07.2018 20:16 # fc-oil
    Нормально накинул на скаузеров

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  2. proofmandj 09.07.2018 19:54 # proofmandj
    Савин в Юве.?

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  3. suiter 09.07.2018 19:49 # suiter
    Очередной вброс Михи

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  4. electric 09.07.2018 19:38 # electric
    За мамкой одмена скорее всего.

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  5. sellman 09.07.2018 19:08 # sellman
    АХАХАХАХХАХАХАХАХААА

    Портовый бестрофейник - this is tramplin

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  6. chr1s8rown 09.07.2018 19:08 # chr1s8rown
    почему не продали зимой . удивляет тупость клоппа

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  7. lemurz-pro 09.07.2018 19:02 # lemurz-pro
    не такой уж и дурак. в портовой помойке только сосать участь игроков.

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