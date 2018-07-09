Джан ушел из "Ливерпуля" за трофеями

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан объяснил, почему он покинул "Ливерпуль" ранее этим летом.

Напомним, в прошлом месяце Джан присоединился к чемпионам Серии А в статусе свободного агента, получив впечатляющий бонус в 14 миллионов фунтов.



Перед этим Эмре на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с "красными" о продлении своего истекавшего контракта. Поговаривали, что игрок сборной Германии решил уйти из-за разлада в отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом, однако сегодня Джан развеял этот миф, объяснив свой трансфер желанием выигрывать трофеи с клубом своей мечты.



"У меня было много предложений от очень хороших команд. Я решил перейти в "Ювентус", потому что считаю этот проект очень большим. У них очень большие цели. Я хочу быть частью этого проекта".



"Я действительно рад оказаться здесь. Я знаю, как "Ювентус" играет, я видел много их матчей в прошлом сезоне. Вдобавок здесь играл Зидан, один из моих кумиров".



"Когда я начинал играть в футбол, мой первый тренер был большим фанатом "Ювентуса". Когда мне было шесть или семь, он сказал мне, что однажды я буду выступать за "Ювентус". Теперь я здесь, и это классная история".



"Клуб состоял в хороших отношениях с моим агентом много лет. Я просто знаю, насколько огромен этот клуб, и знаю характер клуба — они хотят выигрывать трофеи. Это и мой характер. Я пришел сюда за трофеями".



"Думаю, нашей первой целью должна быть Серия А, а затем идет Лига Чемпионов. Мы должны к этому стремиться. Я здесь, чтобы помочь команде".



"Были ли у меня проблемы с Клоппом? Нет, у меня не было никаких проблем с Клоппом. У меня были очень хорошие отношения с ним. В конце он пожелал мне всего наилучшего здесь. У меня никогда не возникало проблем с Клоппом", — цитирует Джана Liverpool Echo.