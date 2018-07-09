Янник Боласи может перейти в "Фенербахче"

Вингер Янник Боласи может покинуть "Эвертон" этим летом и продолжить карьеру в "Фенербахче".

Напомним, летом 2016 "ириски" приобрели Боласи за 30 миллионов фунтов у "Кристал Пэлас". С тех пор Янник провел лишь 32 матча в Премьер-Лиге и забил два гола, пропустив более года с тяжелой травмой колена.



Перспективы 29-летнего конголезца на "Гудисон Парк" при новом главном тренере Марку Силве выглядят сомнительно. Как сообщает Sky Sports, Боласи вполне может покинуть "Эвертон", пока открыто трансферное окно.



Серьезный интерес к Яннику проявляет "Фенербахче", который находится в поисках усиления в преддверии старта в квалификации Лиги Чемпионов.