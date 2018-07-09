Джек Уилшир перешел в "Вест Хэм"
"Вест Хэм" официально представил полузащитника Джека Уилшира в качестве своего новичка, заключив с бывшим игроком "Арсенала" контракт на три года.
26-летний Уилшир провел 17 лет своей жизни в системе "Арсенала", однако в прошлом месяце у Джека состоялся разговор с новым главным тренером "канониров" Унаи Эмери, который не смог дать гарантий англичанину по поводу игрового времени.
В сложившейся ситуации Уилшир отказался от продления своего истекавшего контракта с "канонирами", а сегодня официально завершил свой переход к "молотобойцам", за которых всю жизнь болеют брат и отец Джека.
Теперь Уилшир, на счету которого 34 матча за сборную Англии, вылетает в Швейцарию, где проводит тренировочный сбор команда Мануэля Пеллегрини.
"У меня хорошее ощущение, особенное ощущение. Многие люди знают, что у меня была особая связь с клубом, когда я рос".
"Люди видели фотографию меня в футболке "Вест Хэма", и у меня остались воспоминания из детства, когда я поддерживал "Вест Хэм" и смотрел их матчи на "Аптон Парк". У меня хорошее ощущение по поводу этого перехода, вдобавок некоторые из моих друзей тоже болеют за "Вест Хэм", поэтому каждый из нас в восторге".
"Я решился на этот переход по ряду причин. Одна из них — это тренер, который объяснил, как он хочет играть и где планирует меня использовать. Во-вторых, конечно, болельщики — каждый знает, насколько велика фанатская база "Вест Хэма", особенно с этим новым стадионом. Немногие клубы могут заполнять такую арену каждую неделю, как это делает "Вест Хэма".
"Я хочу играть здесь на глазах болельщиков "Вест Хэма", а моя связь с клубом из детства сделает этот процесс еще более особенным", — сообщил Уилшир.
09.07.2018 17:10
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Еще Фелипе Андерсона (если суки не перехватят) и Ярмолу, и будет борьба за еврокубки.
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по склонной плоскости
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здорова, наташки
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вечно сломанный жалкий лох
там испашки энрике назначили, лол
если на евро 2020 выйдут, то уже успех
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Россиян поймали на употреблении аммиака во время матчей Чемпионата мира 2018 против Испании и Хорватии. Интересным в этом разрезе выглядит факт, что в четвертьфинале против хорватов команда Черчесова набегала на 10 километров больше соперника, что на таком уровне является невероятным преимуществом одной команды над другой. В конце концов, никакие манипуляции России не помогли - полуфиналы пройдут уже без нее.
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Правильно сделал! Реанимирует себя в этом клубе! С Баркли другое дело..
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Сколько можно подавать надежды? Переоцененка, а-ля гетце...
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Для Уилшера всё красиво складываеся. Место в основе и игровое время скорее всего обеспечено. Только вот сам Вест Хэм уже который год запрягает, пора бы уже ехать.
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Я всё понимаю, "сала Украине!" там, хохлы в экстазе, что какие-то тупики хуйню сморозили и тд. ФИФА отреагировала, Федерация Хорватии отреагировала, Вида оправдался, всё. Но епт, по Первому каналу два долбаёба ведущих сделали из этого тему дня и развили получасовую дискуссию, с пеной у рта возмущаясь почему Виду не дисквалифицировали! Я хуею с наших СМИ. Вот из-за таких говножурналистов-ястребов другие долбоёбы красят россиян в один цвет и называют ватниками.
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А кто-то из птенцов Венгера вообще остался? Рэмси?
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Все равно он лучше хендерсона
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Все понятно. С детства за Вест Хэм.
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форма, канеш, у ВХЮ ахуенная. попизже челсица всякого
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гуд лак
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когда компани подпишут?
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Кэрролл, Уилшер... им осталось только травмата из МЮ забрать и коллекция стекол, из больших английских клубов, будет собрана.
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А сколько было ожиданий…
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