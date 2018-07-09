Джек Уилшир перешел в "Вест Хэм"

Джек Уилшир "Вест Хэм" официально представил полузащитника Джека Уилшира в качестве своего новичка, заключив с бывшим игроком "Арсенала" контракт на три года.

26-летний Уилшир провел 17 лет своей жизни в системе "Арсенала", однако в прошлом месяце у Джека состоялся разговор с новым главным тренером "канониров" Унаи Эмери, который не смог дать гарантий англичанину по поводу игрового времени.

В сложившейся ситуации Уилшир отказался от продления своего истекавшего контракта с "канонирами", а сегодня официально завершил свой переход к "молотобойцам", за которых всю жизнь болеют брат и отец Джека.

Теперь Уилшир, на счету которого 34 матча за сборную Англии, вылетает в Швейцарию, где проводит тренировочный сбор команда Мануэля Пеллегрини.

"У меня хорошее ощущение, особенное ощущение. Многие люди знают, что у меня была особая связь с клубом, когда я рос".

"Люди видели фотографию меня в футболке "Вест Хэма", и у меня остались воспоминания из детства, когда я поддерживал "Вест Хэм" и смотрел их матчи на "Аптон Парк". У меня хорошее ощущение по поводу этого перехода, вдобавок некоторые из моих друзей тоже болеют за "Вест Хэм", поэтому каждый из нас в восторге".

"Я решился на этот переход по ряду причин. Одна из них — это тренер, который объяснил, как он хочет играть и где планирует меня использовать. Во-вторых, конечно, болельщики — каждый знает, насколько велика фанатская база "Вест Хэма", особенно с этим новым стадионом. Немногие клубы могут заполнять такую арену каждую неделю, как это делает "Вест Хэма".

"Я хочу играть здесь на глазах болельщиков "Вест Хэма", а моя связь с клубом из детства сделает этот процесс еще более особенным", — сообщил Уилшир.



Метки Арсенал, Вест Хэм, трансферы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 17:10

Количество просмотров Просмотров: 1455

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 09.07.2018 18:36 # fanstevengerrard
    Еще Фелипе Андерсона (если суки не перехватят) и Ярмолу, и будет борьба за еврокубки.

    (ответить)

  2. pavlix76 09.07.2018 18:28 # pavlix76
    по склонной плоскости

    (ответить)

  3. hammersmith 09.07.2018 18:28 # hammersmith
    здорова, наташки

    (ответить)

  4. hollywood-hoe 09.07.2018 18:25 # hollywood-hoe
    вечно сломанный жалкий лох

    там испашки энрике назначили, лол
    если на евро 2020 выйдут, то уже успех

    (ответить)

  5. manutd-20champ 09.07.2018 18:21 # manutd-20champ
    Россиян поймали на употреблении аммиака во время матчей Чемпионата мира 2018 против Испании и Хорватии. Интересным в этом разрезе выглядит факт, что в четвертьфинале против хорватов команда Черчесова набегала на 10 километров больше соперника, что на таком уровне является невероятным преимуществом одной команды над другой. В конце концов, никакие манипуляции России не помогли - полуфиналы пройдут уже без нее.

    (ответить)

  6. makeewadim 09.07.2018 18:08 # makeewadim
    Правильно сделал! Реанимирует себя в этом клубе! С Баркли другое дело..

    (ответить)

  7. cfc000000 09.07.2018 18:01 # cfc000000
    Сколько можно подавать надежды? Переоцененка, а-ля гетце...

    (ответить)

  8. sausage 09.07.2018 17:52 # sausage
    Для Уилшера всё красиво складываеся. Место в основе и игровое время скорее всего обеспечено. Только вот сам Вест Хэм уже который год запрягает, пора бы уже ехать.

    (ответить)

  9. sausage 09.07.2018 17:45 # sausage
    Я всё понимаю, "сала Украине!" там, хохлы в экстазе, что какие-то тупики хуйню сморозили и тд. ФИФА отреагировала, Федерация Хорватии отреагировала, Вида оправдался, всё. Но епт, по Первому каналу два долбаёба ведущих сделали из этого тему дня и развили получасовую дискуссию, с пеной у рта возмущаясь почему Виду не дисквалифицировали! Я хуею с наших СМИ. Вот из-за таких говножурналистов-ястребов другие долбоёбы красят россиян в один цвет и называют ватниками.

    (ответить)

  10. vyrentz 09.07.2018 17:37 # vyrentz
    А кто-то из птенцов Венгера вообще остался? Рэмси?

    (ответить)

  11. awesome-arsenal 09.07.2018 17:33 # awesome-arsenal
    Все равно он лучше хендерсона

    (ответить)

  12. brown-ale 09.07.2018 17:32 # brown-ale
    Все понятно. С детства за Вест Хэм.

    (ответить)

  13. hammersmith 09.07.2018 17:29 # hammersmith
    форма, канеш, у ВХЮ ахуенная. попизже челсица всякого

    (ответить)

  14. sheef 09.07.2018 17:26 # sheef
    гуд лак

    (ответить)

  15. denk 09.07.2018 17:25 # denk
    когда компани подпишут?

    (ответить)

  16. alexomck 09.07.2018 17:19 # alexomck
    Кэрролл, Уилшер... им осталось только травмата из МЮ забрать и коллекция стекол, из больших английских клубов, будет собрана.

    (ответить)

  17. antiterror 09.07.2018 17:16 # antiterror
    А сколько было ожиданий…

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: