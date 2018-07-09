Конте провел тренировку в "Челси"
В понедельник Антонио Конте провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме после выхода из отпуска.
Напомним, Конте был замечен на базе "синих" еще в минувший уикенд, однако отмечалось, что небольшое тренировочное занятие для прибывших игроков первой команды проходило без его участия.
Сегодня Антонио, у которого остается 12 месяцев по контракту с зарплатой в 9 миллионов фунтов в год, окончательно вернулся к исполнению своих обязанностей. То же самое сделали и многочисленные помощники итальянского специалиста, сообщает The Guardian.
Возвращение Конте на тренировочное поле вряд ли прекратит спекуляции относительно будущего Антонио. Ясность может наступить позже в июле, когда "Челси" улетит в предсезонное турне, первый матч которого — против "Перт Глори" в Австралии — будет сыгран 23 июля. Позже "синие" сразятся с "Интером" и "Арсеналом", а затем поспорят с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.
09.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
конте терпит
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Удачи в ЛЕ
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Держим кулачки за продолжение этого праздника. Сколько ещё ссор с лидерами и последующих продаж предстоит, сколько покупок итальянского хлама будет сделано, сколько вариаций схемы 8-2-0 мы ещё увидим если Антоха сохранит работу. Держись, парик.
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Виллиан, Канте, Азар аут и будет просто команда мечты.
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Вот он ваш новый тренер, радуйтесь.
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