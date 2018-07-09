Конте провел тренировку в "Челси"

В понедельник Антонио Конте провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме после выхода из отпуска.

Напомним, Конте был замечен на базе "синих" еще в минувший уикенд, однако отмечалось, что небольшое тренировочное занятие для прибывших игроков первой команды проходило без его участия.



Сегодня Антонио, у которого остается 12 месяцев по контракту с зарплатой в 9 миллионов фунтов в год, окончательно вернулся к исполнению своих обязанностей. То же самое сделали и многочисленные помощники итальянского специалиста, сообщает The Guardian.



Возвращение Конте на тренировочное поле вряд ли прекратит спекуляции относительно будущего Антонио. Ясность может наступить позже в июле, когда "Челси" улетит в предсезонное турне, первый матч которого — против "Перт Глори" в Австралии — будет сыгран 23 июля. Позже "синие" сразятся с "Интером" и "Арсеналом", а затем поспорят с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.