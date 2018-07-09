Конте провел тренировку в "Челси"

Антонио Конте В понедельник Антонио Конте провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме после выхода из отпуска.

Напомним, Конте был замечен на базе "синих" еще в минувший уикенд, однако отмечалось, что небольшое тренировочное занятие для прибывших игроков первой команды проходило без его участия.

Сегодня Антонио, у которого остается 12 месяцев по контракту с зарплатой в 9 миллионов фунтов в год, окончательно вернулся к исполнению своих обязанностей. То же самое сделали и многочисленные помощники итальянского специалиста, сообщает The Guardian.

Возвращение Конте на тренировочное поле вряд ли прекратит спекуляции относительно будущего Антонио. Ясность может наступить позже в июле, когда "Челси" улетит в предсезонное турне, первый матч которого — против "Перт Глори" в Австралии — будет сыгран 23 июля. Позже "синие" сразятся с "Интером" и "Арсеналом", а затем поспорят с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 17:00

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  1. hammersmith 09.07.2018 17:37 # hammersmith
    конте терпит

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  2. only--liverpool 09.07.2018 17:36 # only--liverpool
    Удачи в ЛЕ

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  3. psycho1 09.07.2018 17:07 # psycho1
    Держим кулачки за продолжение этого праздника. Сколько ещё ссор с лидерами и последующих продаж предстоит, сколько покупок итальянского хлама будет сделано, сколько вариаций схемы 8-2-0 мы ещё увидим если Антоха сохранит работу. Держись, парик.

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  4. vyrentz 09.07.2018 17:03 # vyrentz
    Виллиан, Канте, Азар аут и будет просто команда мечты.

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  5. vyrentz 09.07.2018 17:01 # vyrentz
    Вот он ваш новый тренер, радуйтесь.

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