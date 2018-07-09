Азар считает Канте лучшим опорником мира

Нголо Канте Перед полуфиналом Чемпионата Мира вингер "Челси" Эден Азар похвалил своего одноклубника Нголо Канте, назвав француза лучшим опорником мира.

Во вторник вечером сборные Бельгии и Франции выявят первого финалиста Чемпионата Мира, который в эти дни проходит в России. Перед игрой Азар сделал большой комплимент своему одноклубнику Канте.

"Я весь год играл с ним в одной команде и могу назвать его лучшим игроком на своей позиции. Когда он в хорошей форме, ваша команда победит с вероятностью в 95 процентов", - сообщил Азар L'Equipe.




Метки Азар, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.07.2018 16:00

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