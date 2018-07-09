Азар считает Канте лучшим опорником мира
Перед полуфиналом Чемпионата Мира вингер "Челси" Эден Азар похвалил своего одноклубника Нголо Канте, назвав француза лучшим опорником мира.
Во вторник вечером сборные Бельгии и Франции выявят первого финалиста Чемпионата Мира, который в эти дни проходит в России. Перед игрой Азар сделал большой комплимент своему одноклубнику Канте.
"Я весь год играл с ним в одной команде и могу назвать его лучшим игроком на своей позиции. Когда он в хорошей форме, ваша команда победит с вероятностью в 95 процентов", - сообщил Азар L'Equipe.
09.07.2018 16:00
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