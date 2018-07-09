Далич уверен, что хорваты остановят Кейна

Харри Кейн Тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его команда остановит нападающего сборной Англии Харри Кейна в полуфинале Чемпионата Мира.

На мундиале в России хорваты уже заставили сойти с дистанции Лионеля Месси со сборной Аргентины и Кристиана Эриксена с Данией. Теперь команда Далич хочет остановить лучшего бомбардира турнира в лице Кейна.

"Это будет очень тяжело. Кейн возглавляет список лучших бомбардиров турнира и является лидером у англичан наряду со Стерлингом".

"Но Деян Ловрен хорошо его знает и надежно действует в паре с Домагоем Видой, так что я не волнуюсь по этому поводу. Мы остановили Месси и Эриксена, поэтому теперь постараемся сделать то же самое с Кейном", - сообщил Далич Goal.




Метки Кейн, сборная Англии, сборная Хорватии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 09.07.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.07.2018 16:34 # sausage
    Да и хуй с ним. Негритёнка должно прорвать, хватит уже лошить.

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  2. electric 09.07.2018 16:31 # electric
    На изи остановят этого петуха.

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  3. grafters 09.07.2018 16:22 # grafters
    Ловрен мастерски остановил Кейна на Уэмбли. Кейн всего лишь 2 забил и отдал одну ГП.

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