Далич уверен, что хорваты остановят Кейна

Тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его команда остановит нападающего сборной Англии Харри Кейна в полуфинале Чемпионата Мира.

На мундиале в России хорваты уже заставили сойти с дистанции Лионеля Месси со сборной Аргентины и Кристиана Эриксена с Данией. Теперь команда Далич хочет остановить лучшего бомбардира турнира в лице Кейна.



"Это будет очень тяжело. Кейн возглавляет список лучших бомбардиров турнира и является лидером у англичан наряду со Стерлингом".



"Но Деян Ловрен хорошо его знает и надежно действует в паре с Домагоем Видой, так что я не волнуюсь по этому поводу. Мы остановили Месси и Эриксена, поэтому теперь постараемся сделать то же самое с Кейном", - сообщил Далич Goal.