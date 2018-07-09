Жиру ставит Льориса выше Куртуа

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что котирует одноклубника Тибо Куртуа ниже своего партнера по сборной Франции Уго Льориса, представляющего "Тоттенхэм.

Перед встречей 1/2 финала Чемпионата Мира Жиру оценил уровень вратарей сборных Бельгии и Франции. По мнению Оливье, последний рубеж его национальной команды защищет надежнее.



"У Тибо впечатляющий размах рук. Его тяжело пробить, он может отбить мяч из любого угла ворот. Я нечасто ему забиваю на тренировках, но надеюсь, что сделаю это во вторник".



"И Куртуа, и Льорис заслуживают высшей похвалы в свой адрес, они лучшие вратари этого чемпионата, но я бы предпочел все-таки Уго. Извини, Тибо", - цитирует Жиру Evening Standard.