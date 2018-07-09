Жиру ставит Льориса выше Куртуа

Куртуа и Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что котирует одноклубника Тибо Куртуа ниже своего партнера по сборной Франции Уго Льориса, представляющего "Тоттенхэм.

Перед встречей 1/2 финала Чемпионата Мира Жиру оценил уровень вратарей сборных Бельгии и Франции. По мнению Оливье, последний рубеж его национальной команды защищет надежнее.

"У Тибо впечатляющий размах рук. Его тяжело пробить, он может отбить мяч из любого угла ворот. Я нечасто ему забиваю на тренировках, но надеюсь, что сделаю это во вторник".

"И Куртуа, и Льорис заслуживают высшей похвалы в свой адрес, они лучшие вратари этого чемпионата, но я бы предпочел все-таки Уго. Извини, Тибо", - цитирует Жиру Evening Standard.




Метки Жиру, Куртуа, Льорис, сборная Франции, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.07.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 09.07.2018 16:10 # danny949494
    Если бы это был финал ЛЧ между Челси и шпорами, он сказал бы, что Тибо лучше.

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  2. electric 09.07.2018 15:25 # electric
    Азазазахахааззахаха. Пинс и в Африке пинс.

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