Жиру ставит Льориса выше Куртуа
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что котирует одноклубника Тибо Куртуа ниже своего партнера по сборной Франции Уго Льориса, представляющего "Тоттенхэм.
Перед встречей 1/2 финала Чемпионата Мира Жиру оценил уровень вратарей сборных Бельгии и Франции. По мнению Оливье, последний рубеж его национальной команды защищет надежнее.
"У Тибо впечатляющий размах рук. Его тяжело пробить, он может отбить мяч из любого угла ворот. Я нечасто ему забиваю на тренировках, но надеюсь, что сделаю это во вторник".
"И Куртуа, и Льорис заслуживают высшей похвалы в свой адрес, они лучшие вратари этого чемпионата, но я бы предпочел все-таки Уго. Извини, Тибо", - цитирует Жиру Evening Standard.
09.07.2018 15:00
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Если бы это был финал ЛЧ между Челси и шпорами, он сказал бы, что Тибо лучше.
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Азазазахахааззахаха. Пинс и в Африке пинс.
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