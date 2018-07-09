Скоулз мог уйти из "Юнайтед" в другой клуб

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что был готов уйти в другой клуб, если бы ему не позволили возобновить игровую карьеру на "Олд Траффорд".

Повесив бутсы на гвоздь по окончании сезона 2010/11, Скоулз довольно быстро понял, что его решение было поспешным. Поэтому в январе Пол вернулся в футбол и отыграл еще 16 месяцев.



По словам Скоулза, который всю свою карьеру провел в "Юнайтед", он так сильно хотел играть в то время, что даже был готов уйти в другой клуб.



"Я закончил играть в неправильное время. И хотя тренер говорил мне, что я могу провести еще минимум год, в то время я не чувствовал этого".



"Когда наступило Рождество, я тренировал юношескую команду, а у первой команды были проблемы. Помнится, в матче против "Блэкберна" Фабио Да Сильве и Филу Джонсу пришлось играть центральных полузащитников".



"Я пошел к Майку Филану, нашему ассистенту. Я сказал ему, что хочу вернуться и снова играть. Я хотел знать, что думает по этому поводу Фергюсон, и если бы он сказал нет, я бы отправился играть куда-нибудь еще, потому мне требовалось играть".



"Он сказал, что это отличная идея, и уже на следующий я нервно стучался к главному тренеру. Я прибыл в полседьмого утра, потому хотел все решить. Он сразу же пожал мою руку и сказал: "Договорились".



"Моя ошибка в том, что я остался играть на весь следующий сезон, хотя мне не следовало бы этого делать. Я помню матч против "Тоттенхэма", третий или четвертый матч следующего сезона, когда Гарет Бэйл пронесся мимо меня. Это был конец для меня! Я был слишком медленным даже для того, чтобы ударить его, и это было проблемой", — рассказал Скоулз beIN Sports.