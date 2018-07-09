Барнс советует "Ливерпулю" купить центрального защитника и нападающего

Джон Барнс Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс назвал две позиции, которые, как он считает, главный тренер "красных" Юрген Клопп должен укрепить в остатке трансферного окна.

В это межсезонье "Ливерпуль" уже усилился полузащитниками Наби Кейта и Фабиньо, а также, по всей видимости, отказался от планов по приобретению нового голкипера.

Однако Барнс считает, что "красные" также должны увеличить конкуренцию в центре обороны и обзавестись проверенным центральным нападающим.

"Думаю, они нуждаются еще в одном центральном защитнике, хотя нельзя не признать, что Ловрен прибавил после прихода Ван Дейка".

"Я знаю, что Салах был невероятно хорош, забив 44 гола в прошлом сезоне, но ему будет сложно это повторить, а вдобавок он не является чистым нападающим".

"Думаю, "Ливерпулю" нужен проверенный бомбардир. Вы знаете, что сейчас там играет Фирмино, но он не 9-й номер. Они нуждаются в полноценном 9-м номере, который будет действовать в центре и станет еще одной опцией", — сообщил Барнс Daily Star.



Метки Барнс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 09.07.2018 13:50 # vyrentz
    Так и осталось загадкой, почему не боролись за Де Врия. По нападающим такой перебор в колоде, что сначала нужно продать парочку.

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  2. alexomck 09.07.2018 13:41 # alexomck
    Кейн слишком деревянный, Мбаппе подойдет.
    с защитником не ясно, ВВД лучший в мире, а у нынешнего Ловерна мало кто конкуренцию выиграет. ну может Варана на лавку, если Франция чемп выиграет канеш.

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  3. largo-winch 09.07.2018 13:25 # largo-winch
    защитник - Бонуччи
    нападающий - Фелайни

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  4. brown-ale 09.07.2018 13:07 # brown-ale
    Дятел, а нафиг вам Старридж/Соланке/Ингс и Матип/Гомес/Клаван? Солить их штоле?

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  5. hilario 09.07.2018 13:03 # hilario
    Номер ламберта еще есть у коммитета?

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