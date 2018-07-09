Барнс советует "Ливерпулю" купить центрального защитника и нападающего

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс назвал две позиции, которые, как он считает, главный тренер "красных" Юрген Клопп должен укрепить в остатке трансферного окна.

В это межсезонье "Ливерпуль" уже усилился полузащитниками Наби Кейта и Фабиньо, а также, по всей видимости, отказался от планов по приобретению нового голкипера.



Однако Барнс считает, что "красные" также должны увеличить конкуренцию в центре обороны и обзавестись проверенным центральным нападающим.



"Думаю, они нуждаются еще в одном центральном защитнике, хотя нельзя не признать, что Ловрен прибавил после прихода Ван Дейка".



"Я знаю, что Салах был невероятно хорош, забив 44 гола в прошлом сезоне, но ему будет сложно это повторить, а вдобавок он не является чистым нападающим".



"Думаю, "Ливерпулю" нужен проверенный бомбардир. Вы знаете, что сейчас там играет Фирмино, но он не 9-й номер. Они нуждаются в полноценном 9-м номере, который будет действовать в центре и станет еще одной опцией", — сообщил Барнс Daily Star.